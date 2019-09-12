〈每日外資外匯觀點〉歐洲央行重啟QE？恐怕期望愈高失望愈大

美國總統川普發布推文表示，將對中國 2500 億美元商品加徵關稅的時間延後 15 天，市場風險偏好情緒上升，周四亞洲盤交易時間，黃金和日圓等避險資產遭受打擊，美元指數則在推高到 97.8 後，維持小幅震盪。投資人將關注今晚周四歐洲央行利率決策會議及美國 CPI 數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林在最新報告中稱，本周歐洲央行利率決議將是市場關注重點，基本預期是歐洲央行降息 20 個基點並推出小規模的量化寬鬆計劃，若歐洲央行推遲 QE 計劃，可能存在市場普遍失望的風險。

北歐聯合銀行 (Nordea) 預期，歐洲央行決策會議將調降經濟成長和通膨預期，同時加強此次會議進一步寬鬆政策的理由，儘管降息似乎是普遍預期，但重啟資產購買進行進一步寬鬆，將是分歧很大的議題。

而且北歐聯合銀行認為，目前歐洲央行短期內恐難重燃市場樂觀情緒，因此預期今年底前，歐元兌美元將持續走低，目標下看 1.07-1.08。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 董事總經理 Kathy Lien 表示，面對目前歐元區經濟普遍惡化，歐洲央行貨幣政策仍有許多選擇，包括降息、加強前瞻性指引、重啟資產購買，以及為銀行提供補償，以減輕負利率的負面影響。

儘管市場歐洲央行此次決策會議寄望頗高，但做多歐元兌美元的投資人可能會失望，因為歐洲央行行長德拉吉即將卸任，可能選擇非激進的刺激計劃，讓繼任的拉加德有更多彈藥工具應付經濟放緩。

美國八月 CPI 數據將在今晚公布，美銀美林預期八月核心通膨年增率為 0.3%，較去年同月的 2.4%，及七月的 2.2% 均有所上升，總的來說，核心通膨應該在 8 月有強勢表現。

聯準會將在 9 月 17 日 聯邦公開市場委員會 (Fomc) 召開為期兩天的會議，道明證券全球策略主管 Bart Melek 指出，截至目前，大多數美國經濟數據並未給聯準會帶來過多擔憂的理由。