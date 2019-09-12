頁岩油產量暴增 IEA：美國6月躍升最大產油國

國際能源署 (IEA) 今 (12) 日表示，隨著美國頁岩油產量呈爆炸性增長，美國今年 6 月原油出口量曾短暫超越沙烏地阿拉伯，躍升世界最大原油出口國。

6 月美國原油出口短暫超越沙烏地阿拉伯 (圖：彭博)

IEA 月度報告指出，在原油出口量激增至單日 300 萬桶後，今年 6 月，美國原油出口量暫時超過沙國，而未來隨著基礎設施逐漸轉移到德州以及新墨西哥沿海，可能為美國提升海外出口量提供更多空間，不過受到颶風影響，沙國仍在前兩月奪回最大原油國座椅。

IEA 表示，只要輸油管道和儲油槽建設持續進行，美國作為最大原油出口國的趨勢就會持續下去，不過，在美中貿易爭端未解情況下，IEA 認為，目前美國頁岩油很難找到穩定市場。

此外，美國頁岩油供應增加也引發全球原油市場供給過剩的疑慮。

為減少庫存、平衡油價，OPEC + 減產協議已邁入第三年。然而，在頁岩油蓬勃生產，以及美中貿易戰延長的驅動之下，全球對原油需求放緩的擔憂導致布蘭特原油期貨自 4 月高點回落，大跌近 20%，西德州中質原油期貨也在同期下跌超過 15%。

西德州中質原油期貨走勢 (圖：Investing.com)

IEA 表示，隨著新的出口基礎設施於今年第 4 季完成，美國的原油出口量將從 6 月份的水平，持續成長 33% 至每日 400 萬桶。

IEA 週二 (10 日) 下調原油需求增長預期至每日 100 萬桶，較上次預估減少 10%，此外，OPEC 今日也分別下調 2019 年、2020 年原油需求增長預期至每日 102 桶和每日 108 桶，美國強勁原油產能可能促使油價再度承壓。

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