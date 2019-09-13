能源盤後—伊朗有望解除原油禁運 沙國推OPEC減產 油價連三日下跌 

週四 (12 日) 原油期貨交易，油價連續三日下跌，主要受到可能解除制裁的伊朗供應回歸原油市場所影響，美國與伊朗可望重新啟動對話，市場認為，若美國解除伊朗禁運措施，伊朗原油供應戀將恢復，國際原油供給量即會上升。

石油輸出國 (OPEC) 承諾將平衡原油供需而進行減產，因為市場擔心美國近期將解除對伊朗禁運。 WTI 早些時候一度下跌高達 1.73 美元，然後在逢低買盤交易中收回部分虧損。

布蘭特期油日線走勢 (圖片: Investing)

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 66 美分或 1.2%，收每桶 55.09 美元

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 27 美分或 0.45%，收每桶 60.81 美元

WTI 和布蘭特原油期貨自週二 (12 日) 以來以下跌 4%，在美國總統川普 (Donald Trump) 開除國家安全顧問波頓 (John Bolton) 後，因鷹派的波頓長期主張不與伊朗會談，因此在他離白宮後，美伊可望恢復談判。

在此之前，兩原油期貨指數持續四天的漲勢，上漲 7% 左右，據知情人士表示，法國總統馬克宏 (Macron) 在與伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani) 通電話討論核子協議，消息一出加速週三原油拋售速度。馬克宏一直致力於推動美伊高峰會，希望以此挽救川普在去年退出的 2015 年伊朗核子協議。

未來展望

芝加哥 Price Futures Group 分析師 Phil Flynn 表示：「市場觀望著伊朗恢復供應後，能提振全球原油市場漲勢，目前相當看好原油庫存數量」過去三週，美國原油累計減產近 2200 萬桶。

總部位於巴黎的國際能源署 (International Energy Agency) 週四再次警告全球石油供應過剩，這讓沙國的減產任務更需要加緊實行。

沙國能源部長 Prince Abdulaziz bin Salman 週四 (12 日) 表示，俄羅斯能源部長在今天召開聯合監督委員會之際，呼籲每個產油國都應遵守 OPEC 為首的減產協議。

OPEC 報告

OPEC 在週三 (11 日) 的月度報告中表示，到 2020 年，其原油日均需求量將達到每天 2940 萬桶，比今年減少 120 萬桶。美國原油已成為今年 OPEC 原油的第一大出口競爭對手，近幾週出貨量穩定維持載 300 萬桶左右。

IEA 認為近期中東情勢已經緩解，原油營運似乎正常，意味著避險漲勢和供應威脅已消除。

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