鉅亨買基金攜手債券天王+月配息基金零手續費 搶攻多元配置投資

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2019年9月12號11點47分

全球首屈一指的固定收益資產投資專家－PIMCO，首次與國內基金平台合作，PIMCO 全系列債券型基金將自今 (12) 日起於鉅亨買基金平台正式上架，在全球吹起降息風之際，債券基金投資更受到青睞。鉅亨買基金總經理張榮仁認為，PIMCO 基金的加入，不僅讓投資人在資產配置時能有更多元化的選擇，搭配鉅亨買基金平台目前的全平台月配息基金零手續費專案，更有機會為投資人創造較佳的投資報酬。

PIMCO 於 1971 年成立，不僅領先業界，在固定收益資產投資領域開創獨特的總回報 (Total Return) 投資哲學，更經歷各種市場環境的考驗，至今縱橫債券投資市場已 47 年，截至 2019 年 6 月 30 日止，PIMCO 管理資產總額達 1.84 兆美元。

此次 PIMCO 總計有 9 檔主基金、含不同幣別達 38 檔債券型基金於鉅亨買基金上架，將更豐富該平台的投資選項。張榮仁表示，這是 PIMCO 首次與國內基金平台合作，PIMCO 是全球知名的債券投資管理公司，其基金表現受到市場的肯定，PIMCO 基金的上架，將提供鉅亨買基金平台投資人在資產配置時有更豐富的選擇，更能強化投資組合的表現。

中美貿易戰延燒一年多，加上歐洲政治風險未除，已對全球經濟成長造成影響。而根據鉅亨買基金投資研究部的觀察，由於美國陷入經濟衰退的可能性增加，造成投資人瘋狂湧入避險性資產，8 月美國 10 年公債殖利率由 2.01% 降至 1.49%，30 年公債殖利率則從 2.52% 跌至 1.96%，整體美國政府債券 8 月大漲 3.55%（美銀美林美國政府債券指數）。

鉅亨買基金認為，隨著全球投資風險日益升高，在投資風險性資產之餘，搭配高收益及高品質債券組合做為資產配置標的，不僅能保護投資組合下檔風險，亦不會錯失市場上漲的機會。

為了歡慶債券天王 PIMCO 首次於基金平台上架，鉅亨買基金目前正熱烈推出的「領息聚樂部」－全平台月配息基金單筆申購零手續費專案，優惠將延續至今年 12 月 31 日止，而於活動期間內新申購 PIMCO 全系列債券基金，無論是單筆或是定期定額申購，亦享有零手續費的優惠。

張榮仁建議，在當前投資環境多變、投資風險升温下，建置月配息基金部位，可為投資資產建置防護部位，而透過零手續費優惠專案建置部位，降低投資成本，更有機會提升投資組合的表現。