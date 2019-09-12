主導美股走向闗鍵：CPI數據+ECB決策

在聯準會 (Fed) 下週召開會議之前，消費者通膨數據和歐洲央行 (ECB) 利率會議的結果，都可能推動美股走勢。

消費者物價指數 (CPI) 預計於美東時間週四 (12 日) 上午 8:30 公佈，預計 8 月通膨將緩和上升，根據 Refinitiv 的數據，預測 CPI 環比上漲 0.1%，同比上漲 1.8%。核心 CPI 預計將環比成長 0.2%，或年增 2.3%。

預計 Fed 將在下週三 (18 日) 將聯邦基金利率下調 25 個基點。如果 CPI 數據更弱或更強，都可能會影響市場對 Fed 的預期，儘管經濟學家們並不這麼認為。

但對全球金融市場而言，更重要的是 ECB 是否決定將已經淪入負值的利率繼續調降，或開始實施更多量化寬鬆政策。交易員一直期待 ECB 宣布一項新的量化寬鬆計劃，但由於更多鷹派官員淡化政策寬鬆政策，市場預期已經降低。

現在的猜測是，ECB 將在美東時間早上 7:45 的聲明中宣布降息，並等待國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 接任行長。即將離任的 ECB 行長德拉吉 (Mario Draghi) 週四將主持他最後一次會議，預計他將在推出任內最後一輪寬鬆政策，協助推動下滑的歐洲經濟並刺激通膨後退休回家。

（圖: AFP）

National Alliance 的 Andrew Brenner 說，「每個人都在等待 ECB，」並指出 ECB 反對德國和其他國家的大規模寬鬆政策。「我認為德拉吉想要重新實施量化寬鬆政策。但它們是否會在拉加德上任的 11 月 1 日開始實施，還是會等到 1 月 1 日才開始？」

Brenner 表示，市場正在將寬鬆政策定價在已經 -0.40% 的利率上再調降約 15 個基點。交易員表示，無論是鴿派還是鷹派，ECB 的態度都可能會影響 Fed，就算後者不太願意放鬆政策。

至於 CPI，美國銀行美林經濟學家預計本月核心通膨率將上升 0.3%，同比上漲 2.4%，較 7 月的 2.2% 有所上升。

美國銀行美林經濟學家 Joseph Song 表示，「總的來說，我們確實認為核心通膨應該在 8 月表現出相當的強勢。」「部分原因是我們認為服飾業將成為本月核心通膨的重要貢獻者。」

如果通膨符合預期，則對 Fed 的影響不大，Fed 預計通膨將放緩。但 Fed 也暗示，如果通膨超過 2% 的目標，它也不會擔心。