紐約匯市—押注央行救市 歐元挫日圓創單月新低；無懼川普開砲 美元續強

週三 (11 日) 央行的政策風向，主導著匯率市場。市場關注周四即將召開的歐洲央行 ECB 貨幣會議，可能進一步降息與推出更多寬鬆政策，而這可能也為下周美國聯準會 Fed 與日本央行的貨幣會議訂下基調，全球更普遍的政策寬鬆，使市場審慎樂觀，避險貨幣下挫。

歐元兌美元下跌 0.02% 至 1.1009，盤中一度跌破 1.1 來到 1.09853，創下一週新低。相關知情人士表示，ECB 傾向採取一籃子的刺激計畫，包括降息、承諾更長時間維持低利率、給銀行因低利受損的補貼、宣布分層利率機制，且可能重啟 QE 量化寬鬆政策。

TD Securities 分析師認為，ECB 將宣布降息 20 點，並公布每個月 400 億歐元的 QE 政策。分析師表示：「目前歐元已幾乎定價了 ECB 降息的預期，因此，我們預期 QE 再次推出，市場才會做出更多反應，讓歐元持續面臨下行風險」。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

日圓相對美元下跌，USD/JPY 來到 107.82，日圓創下近一個半月的新低，因市場避險情緒改善，同時，市場普遍預期，日本央行 BOJ 在 9 月 18 日與 19 日的貨幣會議上，將討論擴大刺激措施的可能性，都對日圓帶來下行壓力。

USD/JPY 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

美元指數相對表現優異，上漲 0.31% 至 98.61，儘管美國總統川普又再次砲轟 Fed，稱希望利率能降至零，並為美國債務進行再融資，然而，市場普遍不買單，分析師認為，這樣的想法不切實際，且可能會造成金融市場出現重大問題，且若子彈用盡，美國經濟屆時真的落入衰退，將彈盡糧絕，形成更難解的局面。

經濟數據部分，美國公布 8 月生產者物價指數 PPI 月增率意外增加 0.1%，年增率提高至 1.8%，，核心通膨則提高至 2.3%，雙雙優於市場預期。不過市場仍不改對聯準會降息的預期，最新 FedWatch 顯示，9 月降息的機率仍高達 88.8%，維持不變的機率則小增至 11.2%。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (12 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.61。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1007 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2329 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6863 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3191 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.81 日圓。