〈每日外資外匯觀點〉大摩看準鷹派降息 美元有望硬挺

南韓政府決定就日本限制對韓半導體材料出口一事向世界貿易組織 (WTO) 提起申訴，周三亞洲盤交易時段市場避險情緒升溫；美國總統川普周三發布推文解雇國家安全顧問波頓，國際油價由漲轉跌，美元指數維持在 98.3 附近震盪，市場並關注周四歐洲央行利率決議會議。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國聯準會 9 月 17-18 日將舉行 FOMC 會議，市場普遍預期將降息 25 個基點，摩根士丹利的報告預期聯準會發布的點陣圖可能顯示今年底前及明年不會有更多的降息，在 FOMC 內部存在分歧下，2019 年和 2020 年的利率中值或許達到 1.875%。

摩根士丹利預期，聯準會在利率決議後的談話可能不夠鴿派，不足以滿足市場的高預期，到時美元可望表現出色，尤其是相對於高收益新興市場貨幣等風險敏感貨幣。

歐洲央行將於周四公布利率決議，市場預期歐洲央行除了將存款利率調至負值，還有可能宣布重啟債券購買計畫，以刺激該地區的經濟。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

百達財富管理策略師 Frederik Ducrozet 表示，此次歐洲央行利率決策會議將是 2016 年 3 月以來最受關注，除了正處於政治、經濟動盪時期，同時也是現任歐洲央行行長德拉吉離任前的最後一次利率決策會議。

Dekabank 資深經濟分析師 Kristian Toedtmann 認為，如果歐洲央行不進一步採取刺激措施，通膨情況可能會更糟。

丹麥丹斯克銀行也認為，本周的歐洲央行利率決策將確定未來幾個季度的貨幣政策基調，問題的關鍵不在於是否會實施新的刺激措施，而是在於新一輪刺激措施的力道會有多大。