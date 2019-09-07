紐約匯市—Fed鮑爾談話撐匯 美元由跌轉升；中國降準 澳幣創單月新高

週五 (6 日) 美元指數再度呈現先下後上的 V 型反轉走勢。美國公布 8 月非農就業報告僅增加 13 萬人，遠低於預期之 16 萬人，若排除人口普查臨時雇員，更僅增 10.5 萬人，令市場大失所望。市場期待聯準會再度降息，美元因此回軟，盤中一度觸及 98.18 的日內低點。

不過稍後聯準會主席鮑爾發表談話，表示美國就業與經濟依然良好，正以溫和的腳步擴張，不認為經濟將落入衰退，未來將視經濟情勢採取適當行動。此番言論一出，美元隨即彈升，最後收小漲 0.02% 至 98.42。總結本週美元下跌 0.4%。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，在未來風險仍明顯存在之下，聯準會仍將會進一步降息，維持長期的擴張期間。

Bannockburn Global Forex LLC 首席市場策略長 Marc Chandler 也認為，就業報告對於降息的理由非常充分，市場不會改變對 9 月降息的預期。目前 FedWatch 顯示，9 月降息一碼的機率為 91.2%，維持不變的機率則略為上升至 8.8%。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

受到近日美中貿易談判轉趨樂觀，市場風險情緒明顯改善，令澳幣兌美元上漲 0.54%，不僅為連續第四天走升，AUD/USD 盤中一度漲至 0.686，創下一個月新高。紐幣也同步走升，對美元漲幅達到 0.85%。

市場分析師認為，目前中美重啟談判的消息，對澳幣、紐幣等風險性貨幣帶來提振效果，此外，與中國經濟關係緊密的澳洲，受到中國降準的消息帶動，進一步上漲。預期在澳洲央行同步擴張刺激的作用之下，將會對澳幣帶來更多支撐。

AUD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

截至週六 (7 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.42。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1029 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2277 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6847 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3171 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.90 日圓。