蘋果62項自動車專利獲批准 涉及車輛底盤的控制系統與方法

關於蘋果 (AAPL-US)「泰坦計畫」的 62 項專利在日前獲得批准。美國專利商標局近期公佈了授權給蘋果的 #10407035 專利，該專利主要涉及自動駕駛車的相關功能。

泰坦計畫: 整合底盤控制

蘋果的專利涵蓋了車輛的控制系統。控制系統包括可操作以影響實際底盤等級加速度 (chassis-level accelerations) 的車輛執行器。用以決定車輛運動規劃的智能單元、接收運動規劃的運動控制單元，以及底盤控制單元等。

蘋果專利涉及的另一個方面為用於控制車輛的方法。該方法包括確定運動規劃，基於運動規劃決定底盤的相關信息，並基於底盤的相關指令決定車輛執行器的指令，最終使用執行器指令控制車輛執行器的運作。

蘋果專利示意圖 (圖片: www.patentlyapple)

長久以來，外界普遍認為蘋果將以某種身份進入自駕車市場。早在 2014 年，就曾有傳言指出蘋果開展了名為「泰坦計畫」(Project Titan) 的 自動駕駛計畫。

隨後，蘋果在 2016 年向美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 上呈文件，表明蘋果計畫透過使用機器學習來提升產品和服務，其中也將包括汽車和運輸產業，以期在自駕車開發領域中獲得更多自由度。

往後數年，蘋果陸續以泰坦計畫為基礎，向美國專利商標局提出與自動駕駛車相關的專利申請。

由於上述內容僅為專利申請，此類產品上市的相關訊息目前仍不得而知。