日本雅虎將對ZOZO實施TOB、ZOZO週四盤中漲逾18%！

軟銀 (9984-JP) 旗下的日本雅虎 (4689-JP) 在週四 (12 日) 表示，將對流行服飾購物網站「ZOZOTOWN」的營運公司「ZOZO」(3092-JP) 進行公開收購 (TOB)，預計取得 ZOZO 的 50.1% 股份。ZOZO 創辦人與最大股東的前澤友作社長，其大部分持股也會參與應賣。

ZOZO 也在同日表示，前澤社長將於 12 日離任，自公司營運引退。ZOZO 公司社長一職，也將由 NTT Data(9613-JP) 出身的董事，澤田宏太郎升格接任。

未來前澤友作將致力於，他在 2018 年 9 月宣布的月球旅行等，各項的個人活動。而身為 ZOZO 創辦人，前澤也將參加 ZOZO 的一定活動。

日本雅虎針對 ZOZO 所實施的 TOB，上限為已發行股的 50.1%。每股 2620 日圓，較 11 日的收盤價 2166 日圓高出 21%。達到上限時的總價，將為 4007 億日圓。在相關法律程序完成後，預計在 10 月上旬展開 TOB。

目前前澤友作持有 ZOZO 36.76% 的股票，參與應賣的部分為 30.37%。若應賣數量超過上限時，日本雅虎將依同一比例向所有應賣人收購。若應賣人數過多，前澤所賣出的持票比例也將隨之減少。

另外，由於收購下限為已發行股的 33.40%，隨屆時的應賣狀況，TOB 也有出現無法成立的可能。

ZOZO 發跡於 1998 年，截至 2019 年 6 月的資本額為 13 億日圓。2019 年 3 月期的合併純益，年減 21% 至 159 億日圓，是自創辦以來，首度出現減益的情況。雖然營業額年增 19% 至 3200 億日圓，但由於折扣服務引發知名服飾品牌撤出銷售平台，品牌數量也較去年底減少 10 家至 1245 家，光芒較過去褪色不少。

日本雅虎希望藉由 ZOZO 的收編，來與較早切入市場的亞馬遜及樂天等，一決勝負。在 2019 年 3 月期，日本雅虎在集團整體的電商 (EC) 營收達 2.3 兆日圓，只有樂天的 7 成水準。

利用網路購買流行服飾的日本人約有 800 萬人，多數 20 ~ 30 歲的消費者都是 ZOZO 的客戶。而除了日本雅虎，ZOZO 也打算透過支援軟銀的行動支付服務「PayPay」來擴大支付方式，並增加客源。