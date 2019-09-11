美晶片商仍在等待華為銷售許可 恐已損失數十億美元

外電報導，美國總統川普同意放寬對華為的出口限制至今已有兩個多月，但是美國仍尚未對華為的銷售放行，令美國晶片製造商萎靡不振，因此損失了數十億美元的營收。

美國政府在 5 月 16 日將華為列入黑名單當中，切斷了美國晶片製造商向華為供貨的渠道。隨後，川普於 6 月 29 日在日本大阪舉行的 G20 峰會期間會見中國國家主席習近平，同意在不涉及國家安全的情況下放寬華為禁令。但如今美國商務部尚未授予銷售許可。

分析師表示，自該禁令生效三個多月以來，美國晶片製造商的損失已達到至少數十億美元。許多晶片製造商大幅下調營收預期，儘管部分業者認為他們仍然可以在不違反出口限制的情況下向華為出售某些在美國境外生產的產品。

美國半導體產業協會 (SIA) 發言人表示：「許可延遲發放的每一天都會給美國晶片製造商帶來更大的傷害，並為我們的全球競爭對手提供更多機會。」發言人也補充道，隨著時間的推移，這項禁令將使競爭對手在中國市場獲得更大的立足點。

對此，美國商務部發言人則表示，正在審查華為供應商的申請，可能還需要來自國防部、國務院和能源部門的投入。「目前正在進行有關華為及其非美國子公司的許可證申請流程。」發言人表示

幾位申請許可證的晶片製造商和科技公司代表表示，他們對處理申請所花費的時間感到沮喪，他們早已提交了相關的申請。

華為代表對此則拒絕發表評論。