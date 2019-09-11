麥當勞收購新創公司Apprente 以推動得來速自動化

麥當勞 (MCD-US) 週二宣布，已同意收購美國 Apprente 公司 。Apprente 是一家專注於對話系統的新創公司，包含自動化的多國語言語音訂購系統。

這是這家速食巨頭今年第 3 次收購科技企業，這次收購預計可幫助旗下得來速的自動化，包括快速處理訂單、減少等候時間等。此外，麥當勞稱該技術還可使用於行動設備和點單機器 (kiosk ordering)，藉此減少餐廳的人力成本。

麥當勞已在特定地點測試了 Apprente 的技術，創建了聲控驅動器，未來將提供更快、更簡易且更準確的訂單流程。

今年初，麥當勞以超過 3 億美元的價格收購了線上個人化新創公司 Dynamic Yield，目標是創造一種基於天氣和餐廳流量而定制的得來速系統。它還投資了手機應用程式公司 Plexure。

目前麥當勞正在計畫透過建立名為 McD Tech Labs 的矽谷團隊來增加技術投資。而 Apprente 的團隊將成為該集團的創始成員，Apprente 聯合創辦人 Itamar Arel 也將成為 McD Tech Labs 的副總裁。

麥當勞表示，它將透過僱用更多的工程師，數據科學家和其他技術專家來擴大團隊。

「建立我們的技術基礎設施和數位化能力是我們成長計劃的基礎，使我們能夠滿足客戶不斷成長的期望，同時讓員工能更輕鬆，更愉快地為客人服務」麥當勞總裁兼 CEO Steve Easterbrook 說。

「Apprente 充滿天分的團隊以及他們開發的技術將組成 McD Tech Labs。這是一個集合了我們全球技術的新團隊，將把我們的創新文化向前推進一步」

Apprent 成立於 2017 年，共投資 480 萬美元，投資者包括 AME Cloud Ventures、Morado Ventures、Pathbreaker Ventures、Point72 Ventures、Greylock Partners 和 StageOne Ventures。

而關於收購的相關條款目前則尚未公開。