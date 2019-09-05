看好中國加速晶片自有化腳步 外資喊買台積電 目標價上看288元

美系外資出具最新報告中指出，看好晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將受惠中國加速晶片自有化的腳步，且明年高效運算 (HPC) 領域需求動能回溫可期，上調評等由「持有」升評至「加碼」，目標價由 236 元上調至 288 元。

外資報告中指出，受美國禁令影響，Google 終止替華為更新 Android 及限制相關服務，不利華為手機海外市場銷售，且華為手機何時、能重新使用 Google 相關服務，仍是未知數，成為影響台積電營收表現的潛在因子。

雖然，目前對於邏輯晶片景氣復甦時間還不明朗，但外資看好，擁有自主晶片設計能力，是中國半導體產業升級的重要關鍵，而在美中貿易戰加劇之下，中國正加速半導體晶片自有化腳步，且目前中國在晶片製造上，仍須仰賴台積電與穩懋 (3105-TW) 等晶圓代工供應鏈，其晶片自有化的動能，將有助抵銷第 4 季可能面臨的智慧型手機訂單衰退情況。

另一方面，外資指出，台積電主要客戶輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 8 月下旬曾表示，電競繪圖晶片庫存應已近去化完畢，且在高效運算 (HPC) 領域方面，超微的 x86 處理器架構市佔率擴增、挖礦運算特殊應用晶片 (ASIC) 需求可期，加上 5G 需求帶動下，預期 2020 年對台積電來說，將會是動能強勁的一年。