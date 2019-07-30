重組行銷團隊 Uber裁員400人

優步 (UBER) (UBER-US) 即將裁掉約佔其全球行銷人員的三分之一。這家剛上市沒多久的公司週一 (29 日) 證實，其行銷部門約 1200 名員工中約有 400 人將遭裁員，作為該部門全面重組的一部分。

優步 CEO Dara Khosrowshahi 在向工作人員發送的電子郵件中指出，「我們並非因為市場行銷對優步不再重要而採取這項措施。恰恰相反：我們會這麼做正是因為向全球展現強而有力、一致性和動態的願景從未如此重要。」

《紐約時報》優先披露這項消息，報導指出，在優步 5 月於華爾街 IPO 之後，該公司面臨著整頓其財務狀況的壓力。優步向來虧損嚴重，而且其營收成長正在放緩。

根據該公司上市後發布第一份財報，優步今年前 3 個月虧損了 10.1 億美元。其核心共享業務營收較上年僅成長 9%。該公司將於下週公布其第 2 季獲利結果。

Khosrowshahi 在電子郵件中說：「人們普遍認為我們成長得很快，但其實我們正在趨緩。」

這次裁員只是優步在上市後不到 3 個月的最新人事動盪。

6 月初，Khosrowshahi 宣布兩名高管離開公司，包括只上任 9 個月的行銷長 Rebecca Messina，但 Khosrowshahi 表示她的離職是為了將行銷、溝通和政策團隊重組，新主管是 2015 年加入該公司的 Jill Hazelbaker。

根據優步發言人表示，Hazelbaker 和 Khosrowshahi 週一向員工公布了一個新的行銷團隊結構。這些變化意在簡化品牌在各種客戶、產品和地區的流程。

Khosrowshahi 在電子郵件中說：「我們的許多團隊規模過大，造成工作重疊，導致決策所有者不明確，並可能導致做出平庸的結論。」「作為一家企業，我們可以做得更多以保持高標準，並期望給自己和彼此更多責任。」

他說，「簡而言之，我們需要恢復以往的優勢。」