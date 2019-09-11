貴金屬盤後－美債10年期殖利率創3週來新高 金價跌落1500以下 

黃金連續四天下跌後，在週二 (10 日) 更是跌破每盎司 1500 美元大關，主因市場利率近日反彈。

週二 (10 日) 美國公債 30 年期殖利率上漲 8.4 個基點，升至 2.13%，10 年期殖利率升至 1.66%，創下 3 週以來最高水平。

另一方面，金價雖跌，但投資人對於美中貿易戰憂慮仍未消除，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，下一輪美中貿易談判重點，將會放在中國人民幣匯率的操作上。

黃金日線圖 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金下跌 17.5 美元，或 1.16%，金價以每盎司 1493.6 美元作收，創下 5 週以來新低位，根據 FactSet 的數據顯示，這是金價自 8 月 6 日以來，首次跌落 1500 美元以下，金價也是連續第四個交易日下滑。

12 月交割的白銀下跌 0.8 美分，或 0.42%，收於每盎司 18.13 美元，今年以來，白銀已上漲了 17% 左右。

預計歐洲央行 (ECB) 將在本週晚些時候召開會議時提供進一步刺激貨幣的政策，市場則普遍預計聯準會 (Fed) 將在本月晚些時候召開會議時再次降息。

未來展望

AxiTrader 亞太區市場策略師 Stephen Innes 指出，黃金期貨在今年夏季經歷了無止盡且漫長反彈之後，出現了停滯的跡象。

Innes 說道：「由於美中貿易談判情勢似乎正陷入膠著，因此不利於黃金期貨牛市，或許目前正是脫手黃金的時機」

花旗集團的分析師則認為，隨著聯準會 (Fed) 降息的可能性大增，黃金將在未來兩年創下新紀錄。長遠看來，金價將會繼續走強，甚至可能突破每盎司 2000 美元。

世界黃金協會 (World Gold Council) 數據顯示，去年全求各地央行添購了 651.5 噸黃金，這是自 1971 年以來最高水平。中國央行連續第 9 個月增持，中國人行增加 6240 萬盎司。俄羅斯黃金儲備在過去一年中上漲了 42%，據悉，俄羅斯自 2000 年以來，擁有最大份額的黃金儲備。

其他貴金屬

Comex 顯示金價帶動其他貴金屬走高，10 月鉑金下跌 19.9 美元，或 2.09%，至每盎司 932.7 美元；12 月鈀金首見攀升，上漲 14.7 美元，或 0.96%，至每盎司 1551 美元。