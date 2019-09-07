貴金屬盤後—鮑爾談話緩解市場擔憂 削弱避險需求 黃金逆轉收低

週五 (6 日) 交易，黃金期貨收低，吐回稍早漲幅，本週收低。在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 對美國經濟發表正面觀點後，削弱了黃金的避險需求。

在鮑爾發言前，週五黃金一直走高，美國就業報告較預期疲弱，讓黃金找到支撐力。

美國 8 月份新增就業人口僅 13 萬人，為今年聘僱大幅放緩再添一例。此新增的就業人數也遠低於分析師先前預期。根據 MarketWatch，分析師先前估計新增就業人數為 17 萬人。

鮑爾週五發表談話，稱就業報告仍顯示就業市場持續走強，且認為經濟前景仍然有利，Fed「沒有預期或預料任何經濟衰退。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 10 美元或 0.7%，收每盎司 1515.50 美元，盤中高點達 1536.20 美元，根據 FactSet，本週最前預契約收跌約 0.9%。

週四黃金下跌 33.3 美元或 2.13%，收每盎司 1527.1 美元，為兩週以來最低點，不僅吐前兩日的 2% 漲幅，更創下 2018 年 6 月 15 日以來最大單日跌幅，也是自 2016 年 11 月 11 日以來的最大單日下跌金額。

MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 認為，黃金週四的下挫是一場更深邃下滑的開端。

與此同時，白銀延續前一日跌幅。

12 月交割的白銀下跌 68.8 美分，或 3.7%，收於每盎司 18.119 美元，根據 FactSet 的數據，本週收跌 1.2%。

白銀週四也追隨黃金大跌 3.8%，為白銀最活躍契約一年多來最大單日跌幅與跌額。

週四一些樂觀數據讓投資者遠離黃金和債券等避險資產，朝股票一類的風險資產邁進，例如 ADP 公布的私人產業就業報告、ISM 服務業活動指數顯示成長加速等。

但市場參與者認為，就業報告可能支撐 Fed 在下回 (9 月 18 日) 會議上做出降息決議。

Wilmington 信託基金首席經濟學家 Luke Tilley 認為，該就業報告「不應引發警鐘，但也沒多鼓舞人心，那顯然是負面消息，Fed 現在應該比報告公布前更可能在下回會議上決議降息。」貴金屬在低利率環境下會更吸引買盤。

由於全球浮現經濟衰退隱憂，就算週四大跌，今年迄今黃金也已上漲 18% 以上。(道指同期漲幅約 15%、S&P 500 指數上漲 19%。)

一些黃金交易者認為，英國和歐洲的脫歐紛爭、中美貿易爭端這些原因是黃金價格的關鍵推手。但也有一些投資者認為黃金漲過頭了，

Forex.com 技術分析師 Fawad Razaqzada 表示，「經過 4 個月的反彈，黃金看來技術上已經超買，所以可能會有一些修正。」

其他金屬

12 月交割的銅礦下跌 0.3% 至每磅 2.634 美元，本週收高 3.2%。

10 月交割的白金下跌 0.5% 至每盎司 958.50 美元，本週收高 2.9%。

12 月交割的鈀金下跌 1.1% 至每盎司 1544.70 美元，本週收高 0.4%。

The SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 下跌 0.5%，本週收低 0.9%。