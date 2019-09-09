俄羅斯黃金價格成長逾4成 儲備量同步飆升

在打破對美元依賴以及避險需求的帶動下，俄羅斯黃金儲備與黃金價值同步飆升，其中黃金價值更創下六年新高。

為了逐步擺脫對美元計價資產的依賴，俄羅斯央行不斷購入黃金，目前黃金儲備量已超過 2200 噸。近年來美中貿易局勢引發避險需求，更推升黃金價格攀至六年新高水位，年內價值成長 42%，達到 1095 億美元，創下 2000 年以來俄羅斯黃金總儲備最大份額。

俄羅斯黃金儲備量與價格同步上漲 (圖：Bloomberg)

丹斯克銀行 (Danske Bank) 策略師 Vladimir Miklashevsky 表示，俄羅斯政府將購入黃金做為減緩政治與經濟風險的工具，此策略導致美元遭大量替代，並在幾個月內為俄羅斯央行賺進數十億美元收入。

最新數據顯示，今年至今，俄羅斯央行已購入約 106 噸黃金，雖然較去年同期下降 19%，仍高於其他國家購買量。

莫斯科 Loko-Invest 分析主管 Kirill Tremasov 表示，俄羅斯將持續購入黃金，來弭補儲備中的其他損失。

全球貿易情勢不穩，帶動黃金需求起而攀升，今年迄今黃金價格漲幅已逾 18%。

黃金期貨價格月線走勢 (圖：Investing.com)

十年前，俄羅斯央行開始購入黃金，隨後黃金上漲，但該國仍在未來幾年價格下跌時，持續增加儲備。儘管靠著買入黃金賺了不少錢，但對俄羅斯來說，比起價格，最重要的關鍵仍在於資產多元。

荷蘭 ING 銀行經濟學家 Dmitry Dolgin 認為，央行不太可能依靠購買黃金實現盈利目標，重點仍在資產多元化。