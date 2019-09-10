〈純網銀董事派任〉無懼大股東揚言撤資 顧立雄堅守「金金分離」緊箍咒

金管會要求，純網銀董事、監察人派任需適用「金金分離」原則，傳出引發銀行股東反彈，傳出兆豐揚言撤資，對此，金管會依然堅守「金金分離」政策，顯然不受撤資威脅，主委顧立雄今 (10) 日更提出，純網銀董事、監察人派任有三大原則，若有利益衝突，即不得兼任純網銀董事、監察人。

金管會規範純網銀必須遵守「金金分離」原則，擔任銀行經理人或轉純網銀當董事，必須擇一；而將來銀行、樂天國際商銀、LINE Bank 三家純網銀的預定董事名單中，部分為金控、銀行董總，外界質疑違反「金金分離」規定，顧立雄日前終於口頭提出「可除外適用」，不過依然有「但書」，只有金控內部人可派任純網銀董事。

「金金分離」的緊箍咒傳出引發純網業者不滿，甚至有大股東打算撤資，顧立雄表示，純網銀董事、監察人派任有三大原則，分別為：

一，若推定無利益衝突，包含集團在台灣無銀行據點的外國銀行負責人、本國銀行及外國銀行的非業務部門經理人等，得兼任純網銀董監。

二，若有利益衝突，例如本國銀行及在台有銀行據點的外國銀行董事長和總經理，以及本國銀行與在台有銀行據點的外國銀行辦理和轉投資純網銀所營相關業務部門之經理人，均不得兼任純網銀董監。

三，若推定有利益衝突，須說明無利益衝突始得兼任純網銀董監。

以金管會列出的三大原則來看，目前只有樂天國際商銀，由於母集團在台灣沒有營業據點，因此如果要派負責人來台兼任純網銀的董事或監察人，才可被允許。至於像是投資國家隊「將來銀行」的兆豐銀行，就無法派出銀行負責人擔任董事或是監察人。

市場傳兆豐金想撤資，顧立雄表示，「兆豐有金控，為何一定要派銀行總經理兼董事？這點無法接受。」純網銀的董事、監察人派任，投資的銀行業者若有問題，金管會願意進一步溝通，但若要撤資，必須經過金管會審查同意，金管會當然希望他們可以繼續走下去，但最後也會予以尊重。