發財金自己賺！將來銀行、LINE Bank教戰年終獎金投資術

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-22 12:46

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年終獎金入袋，先別急著花掉！純網銀業者提供聰明理財妙招，讓民眾也能自己賺取發財金，將來銀行祭出市場獨家「投資紅利雙享」優惠，財管會員最高有機會領到 700N 點；台股封關期間，美股投資仍不打烊，LINE Bank 證券交割帳戶提供開戶優惠，最高可得 LINE POINTS 200 點，投資人仍可持續掌握川普交易及美股超級財報週行情。

許多人領到年終獎金後會進行投資，讓年終獎金創造更高的收益。將來銀行指出，為協助國人培養良好的投資觀念及投資紀律，近日起推出「作伙 Fund 大財」專案，只要活動期間內財管會員等級提高，升等次月刷將將卡累積滿 3000 元，消費次月即享最高 10% N 點回饋，若新加入將來銀行財富管理會員，還可再多領 100 N 點。

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舉例來說，杰倫年終獎金領到 49 萬元並透過將來銀行進行投資理財，這筆金額他部分放存款部分放基金進行投資，當月因市場上漲讓杰倫的投資帳戶當月平均資產規模增至 50 萬元，當月即升等成將來銀行財富管理鈦金級會員不說，除了買基金完全 0 手續費外，杰倫還可再獲將將卡最高 10% N 點回饋，等於是投資賺到錢、消費還有額外回饋。

展望今 (2025) 年投資心法，因應近期川普接任美國總統，2025 年投資市場不確定性升高，將來銀行於 Facebook 粉專上推出「投資 MBTI」測驗，對應不同性格的投資人提供適合投資方向，目前已逾 5500 人參加，主動掌握 2025 年投資契機。投資 MBTI 活動期間到 2025/1/31 止。

台股龍年封關，想迎接金蛇年後的紅包行情，可至 LINE Bank 線上開立交割帳戶，與國內券商的證券 / 複委託戶，步驟相當簡單且最快 3 分鐘搞定。LINE Bank 自證券交割帳戶上線以來，LINE Bank 用戶總證券交易量已破百億，是進攻台股、美股市場與 ETF 的優選。

除此之外，LINE Bank 助攻投資人發財金，1/31 前，首次在 LINE Bank 綁定富邦證券或凱基證券任一券商證券戶並綁定成功，即符合綁定成功當月得獎資格，可獲得 LINE POINTS 100 點，若分別完成兩家證券商綁定即可得 LINE POINTS 200 點。每家券商綁定最多一次得獎機會。