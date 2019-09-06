「金金分離」除外條款 打亂3家純網銀董事會預定名單、召開時程

因為「金金分離」政策，金管會原規範純網銀董事人選須遵守此政策，但是金管會主委顧立雄日前提出純網銀董事「可除外適用」，但因為金管會審查辦法遲未出爐，據瞭解，不但可能打亂各家純網銀的預定董事名單，也讓三家純網銀原訂 9 月底召開的首次董事會，可能都被迫延期。

金管會原本要求純網銀必須遵守「金金分離」原則，擔任銀行經理人或轉純網銀當董事，必須擇一；而將來銀行、樂天國際商銀、LINE Bank 三家純網銀的預定董事名單中，部分為金控、銀行董總，外界質疑違反「金金分離」規定。

顧立雄日前口頭提出「可除外適用」，不過依然有「但書」，主要是金控內部人可派任純網銀董事，因為金控對銀行是投資關係較無競業的關係，但若是銀行對純網銀的派任，則因較有競業關係，要個案認定。

對於政策轉彎，有銀行業高層表示，純網銀申請時所提的營運計畫，皆已提出預定董事名單，不過，當時金管會並沒有提出「金金分離」的限制，且最後在資格審查時，顯然對各銀行派任的董事名單也沒有意見，三組團隊才得以順利取得執照。

銀行業高層表示，如今提出「金金分離」，雖然有除外適用條款，然實質審查辦法遲未出爐，恐使純網銀成立董事會、選出董事長等規劃都被打亂。

據了解，各純網銀業者皆原訂於 9 月底召開第一次董事會，現在則須待審查辦法出爐後，再行審視預定董事名單是否違反「金金分離」後，若有牴觸，則須重新派任，因此，9 月底的首次董事會可能都會延宕。