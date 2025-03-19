〈美股盤後〉輝達GTC大會登場 等待Fed利率決定 美股掀起拋售浪潮

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-03-19 05:55

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繼連續兩個交易日走升過後，美股週二 (18 日) 拋售浪潮再次掀起，因投資人在聯準會公布貨幣政策決定前保持謹慎，同時評估川普關稅政策的潛在影響。

道瓊工業平均指數收跌 260.32 點，跌幅 0.62%，收在 41581.31 點。標普 500 指數 下跌 1.07%，收在 5,614.66 點，較 2 月的收盤高點下跌 8.6%，接近修正區域。那斯達克指數收黑 1.71%，收在 17,504.12 點。

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投資人將注意力轉向週二開始的聯準會為期兩天的政策會議，華爾街普遍預計美國央行最終將維持利率不變。

人們注意力可能會集中在新經濟預測摘要 (SEP) 上，這將為投資人提供迄今為止最有力的證據，表明聯準會主席鮑爾如何看待川普政府的政策對經濟可能產生的影響。

勞動市場降溫的一些跡象和經濟衰退疑慮加深可能促使聯準會軟化其鷹派立場。

美國獨戶住宅建築在 2 月大幅反彈，但關稅和勞動力短缺導致的建築成本上升威脅到復甦。

美國商務部人口普查局週二表示，占美國住宅建築大宗的獨棟住宅開工量上月經季節性調整後的年率達到 110.8 萬套，年增 11.4%。1 月數據經過修正後顯示，房屋開工率由先前報告的 99.3 萬套下修至 99.5 萬套。

地緣政治消息。美國總統川普與俄羅斯總統普丁週二進行 90 分鐘的通話、商討俄烏停火，普丁同意暫停攻擊烏克蘭能源設施 30 日，但強調烏克蘭不能利用這段時間重整武裝，停火談判將立即在中東展開。

自以色列及哈馬斯的停火協議在本月初結束以來，雙邊針對新一階段停火的談判持續陷入僵局。以色列軍方 18 日對加薩的哈瑪斯目標進行「大規模攻擊」，目前已造成至少 20 死亡。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王普遍收黑。Meta (META-US) 下跌 3.73%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.20%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.33%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.49%。

台股 ADR 多數淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.38%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.20%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.94%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.46%。

企業新聞

Google 的母公司 Alphabet(GOOGL-US) 收黑 2.20% 至每股 160.67 美元。Alphabet 已同意以至少 320 億美元收購網路安全新創公司 Wiz，這是該公司在網路安全領域加倍投入的最大一筆交易。

輝達 (NVDA-US) 收挫 3.43% 至每股 115.43 美元。輝達執行長黃仁勳 GTC 大會上表示，Blackwell 的全面投產，而且需求「令人難以置信」，下一代 AI 晶片 Blackwell Ultra 預計於今年下半年上市。

通用汽車 (GM-US) 收低 0.67% 至每股 48.67 美元。通用汽車與輝達週二宣布聯手開發自動駕駛汽車，通用汽車將使用輝達的平台來建立 AI 系統，以訓練用於工廠規畫的 AI 製造模型，還計劃將輝達的自動駕駛技術應用於未來的高級駕駛輔助系統。

特斯拉 (TSLA-US) 週二股價虧損超過 5%，過去一個月跌幅高達 36.37%。加拿大皇家銀行下調特斯拉的目標價，理由是預計該公司將削減其自動駕駛軟體的售價。

華爾街分析

目前市場預計聯準會今年將降息約 60 個基點，但多位美國央行官員已警告聯準會不要太快調整利率，並表示將等待觀察關稅對經濟數據的影響，然後再做出任何政策調整。

紐約 Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示：「關稅問題存在很大的不確定性，包括關稅範圍、對經濟將產生什麼影響、聯準會最終會放鬆多少政策，以及對整個經濟的影響。」

Wolfe Research 稱，股市尚未觸底，可能會在 5 月繼續波動，預計通膨和就業將進一步不穩定。

Wolfe Research 首席投資策略師 Chris Senyek 說：「未來幾個月的數據。」「此外，由於投資者感到嚴重的關稅疲勞，我們預計政策不確定性至少會持續到 5 月。」