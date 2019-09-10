代工廠8月營收 廣達今年新高 緯創月增近1成 Q4觀望關稅進度

代工廠陸續公布 8 月營收，雖然客戶提前第 2 季拉貨，本季傳統旺季需求不如預期，但廣達 (2382-TW) 8 月營收仍創今年新高，緯創 (3231-TW) 也月增近 1 成，和碩 (4938-TW) 則持平上月，至於和碩與仁寶則低於 7 月，由於本季是傳統旺季，各廠仍看好需求，估本月筆電出貨可優於 8 月，不過第 4 季，各廠皆坦言，仍要看貿易戰關稅情形而定。

廣達 8 月合併營收達 918.69 億元，月增 10.69%、年減 7.5%，累計今年前 8 月合併營收 6419.34 億元，年增 3.85%。

廣達表示，8 月筆電出貨 300 萬台，今年前 8 月出貨 2180 萬台，消費筆電產品需求逐漸回溫，但整體需求仍較去年下滑，預期本季筆電產品出貨將持平或較上季小幅成長，伺服器產品方面，仍維持先前全年雙位數成長目標。

緯創 8 月合併營收達 700.66 億元，月增 5.21%、年減 5.03%，累計今年前 8 月合併營收 5484.18 億元，年增 0.34%。緯創表示，8 月筆電出貨為 140 萬台、桌機出貨量 110 萬台、顯示器為 75 萬台、伺服器則為 17 萬台，

緯創表示，雖然第 2 季受美中貿易戰提早拉貨影響，筆電出貨明顯增加，導致基期墊高，不過本季旺季，出量逐月往上，筆電出貨仍可較第 2 季小幅成長，伺服器出貨雙位數成長，桌機出貨也有個位數成長，整體表現將優於第 2 季，第 4 季則還在觀察。

和碩 8 月合併營收達 984.07 億元，月減 0.44 %、年增 0.2%，累計今年前 8 月合併營收 7906.29 億元，年增 4.82%，出貨狀況方面，8 月筆電出貨 90-95 萬台，桌上型電腦出貨量則為 75-80 萬台 / 片。

和碩本季消費筆電產品需求回溫，9 月將持續成長，但由於貿易戰仍未解決，加上客戶新品發表後，拉貨才會明確，目前訂單能見度約 1-2 月，將持續關注貿易局勢變化。

仁寶 (2324-TW) 8 月合併營收為 746.09 億元，月減 4.97%、年減 10.04%；累積今年前 8 月營收 6161.16 億元，年增 3.14%，8 月筆電出貨 360 萬台，月減 10 萬台，累計前 8 月筆電出貨達 2910 萬台。

英業達 (2356-TW) 8 月合併營收為 414.04 億元，月減 1.63%、年減 16.98%；累積今年前 8 月營收 3261.65 億元，年增 0.44%，8 月筆電出貨量達 160 萬台，持平上個月。