貴金屬盤後－美債殖利率上升 避險買盤需求降 黃金跌至兩週新低位

黃金週一 (9 日) 下跌，由於美債 10 年期殖利率上升， 10 月美中貿易談判前夕，貴金屬市場避險買盤需求漸弱，投資人轉向債券、原油期貨等，加上上週美國就業報告顯示勞動市場仍持續走強，緩解投資人對經濟放緩的隱憂，黃金創下兩週以來最低位。

12 月交割的黃金下跌 0.2 美元，或 0.01%，金價以每盎司 1506.86 美元作收，收於兩週以來新低位，根據 FactSet 的數據顯示，金價從上週最高位下跌近 0.9% 目前為止，金價已上漲了 18% 左右。

美國 8 月創造了 13 萬個新就業機會，表明徵聘人數在 2019 年大幅放緩，新增就業崗位的增幅遠低於市場觀察預測的 17 萬。

9 月交割的白銀下跌 1.2 美分，或 0.64%，收於每盎司 18.09 美元，上個月漲幅超過 11% 的白銀，甚至超越黃金漲勢 6.4%，今年以來，白銀已上漲了 17% 左右

未來展望

一些期貨專家仍看漲貴金屬市場，並將黃金的目標交易價訂在高於每盎司 1500 美元的水平，作為黃金期貨漲跌分水嶺。

ActivTrades 分析師 Carlo Alberto De Casa 認為，雖然目前金價處於 1500 美元的心理水平，並且可能有進一步調整至 1475 美元附近的空間，但不影響主要的看漲趨勢。

De Casa 說道：「目前貴金屬前景仍然樂觀」，De Casa 認為白銀的漲幅過快，可能會在近期盤整，而有下跌趨勢。

其他貴金屬

Comex 顯示金價帶動其他貴金屬走高，10 月鉑金下跌 3.9 美元，或 0.41%，至每盎司 949.2 美元；9 月鈀金上漲 2.6 美元，或 0.17%，至每盎司 1538.4 美元。