〈鐿鈦展望〉訂單見度至年底 全年營收上看20億元

埔里基督教醫院今 (10) 日攜手鐿鈦科技 (4163-TW) ，舉辦偏鄉醫療公益捐助活動，鐿鈦總管理處副總舒麗玲會後表示，醫療器材、機密扣件及微波開關等三大產品線，今年皆有明顯成長，訂單能見度看至年底，其中微波開關受惠 5G 需求，有助毛利率表現，法人表示，利多激勵下，今年營收將優於去年，全年上看 20 億元，

鐿鈦營收占比方面，醫療器材占逾 50%、機密扣件占逾 30%、微波開關占 15-16%，其中，醫療器材領域中，微創手術器械占 55%、開腹手術器械占 11%、牙科及骨科植入物占 10%、心臟及乳房手術器械等產品占 24%。

展望今年，舒麗玲表示，受惠 5G 基地台需求提升，微波開關出貨量將逐步成長，訂單能見度至年底，雖然 12 月接近假期，營收小幅衰退，但對整體營運樂觀看待，法人表示，由於上半年有急單挹注，營收優於預期，下半年則受惠醫材出貨旺季及微波開關出貨升溫，下半年將持平上半年，全年營收則可上看 20 億元。

舒麗玲指出，醫療器材到 11 月都是出貨旺季，另外，現今微創手術發展迅速，預估明年下半年至 2021 年間都將有大型專案出貨，有助營運添新動能。

微波開關主要檢測基地台與手機設備，舒麗玲表示，因 5G 傳輸特性，需高功率開關，帶動微波開關上半年出貨量成長，下半年也將陸續出貨，法人表示，由於微波開關毛利率，高於公司平均毛利率，隨著 5G 商轉在即，除出貨量顯著成長外，也將進一步帶動公司整體毛利表現，估微波開關今年全年能貢獻 4 億元營收。