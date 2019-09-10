〈財政部中秋記者會〉海外資金匯回專法上路 3案申請合計共匯回8億

美中貿易戰與全球反避稅趨勢，促使台商紛紛回流，為鼓勵台商將資金匯回台灣投資，財政部祭出三部曲鼓勵資金返台，其中海外資金匯回專法 8 月中旬上路後，目前已有 3 案申請，申請金額合計共新台幣 8 億元，其中有兩案已獲核准。

財政部今年以來針對境外資金回台提供政策優惠誘因，包括：一、由國稅局成立輔導窗口提供本土企業將海外資金引渡回台；二、頒布解釋令從寬認定所得來源，且資金用途不受控管，三、設立專法提供稅賦優惠，但限定資金用途與提領時程等。

財政部今 (10) 日舉行中秋節媒體茶敘，由財長蘇建榮率領轄下所屬機構報告近期政策推動概況。

媒體提問，海外資金專法 8 月 15 日上路後，目前資金匯回狀況如何？蘇建榮回應，根據財政部，截至今天為止，已經有 3 案申請，其中一案為個人，另外 2 案為企業申請，目前已有 2 案核准通過，合計金額共新台幣 8 億元。

媒體追問，專法上路一個月內僅 3 案申請，是否符合財政部預期？蘇建榮說，資金匯回專法提供台商在貿易戰與全球反避稅趨勢下，另一條資金匯回的路，門檻相對較高，相信台商會自己評估選擇哪種管道匯回才有利。

蘇建榮表示，資金匯回專法提供優惠稅率鼓勵企業回台投資，符合實質投資還可享有稅率減半優惠；他強調只有實質投資才有機會創造更多就業機會，刺激經濟成長動能。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」8 月 15 日正式施行上路，依據專法規定，個人或營利事業在條例上路後 2 年內將境外資金或轉投資收益所得匯回專戶，並依規定運用，首年可享優惠稅率 8%、第二年 10% 稅率，期限內完成頭資，可向國稅局申請退稅，匯回稅率分別可再降 4%、5%。