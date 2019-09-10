光電板廠志超8月營收19.8億元 創今年次高

PCB 廠志超 (8213-TW) 今 (10) 日公布 8 月營收為 19.8 億元，為今年來次高水準，月增 1.03%，年減 6.42%。公司指出，目前仍持續向上開拓伺服器板領域，並堅守光電板領先供應商地位，產能擴充則將以無錫廠為主。志超累計前 8 月營收 146.49 億元，年減 4.7%。

新產能方面，志超主管指出，今年資本支出將以無錫廠產能去瓶頸為主，至 8 月底止，資本支出已達 5.8 億元，其中無錫廠增購設備達 5.1 億元以上為大宗。

志超 PCB 應用產品以 TV 光電板及 NB 板為主，隨後跨入筆電，2015 年 11 月取得台灣日立化成股權，並更名為志昱，跨入汽車板，今年上半年的營收比重中，光電板及 NB 板的比重較去年提高，光電板佔營收由 52% 提高到 54% ，NB 相關由 22% 提高到 24%，兩者占上半年營收 107.09 億元的 78%。其他如 TV 板為 8%，汽車板為 4%。

志超原計劃，透過原有合作國際品牌，在資訊電子產業向上開拓伺服器板，公司指出，目前此計畫仍無改變，同時志超也將運用本身產能，進行原有去瓶頸擴充，增進本身生產實力，有助產品通過認證。

志超今年上半年稅後純益 5.43 億元，年成長 69.32%，每股純益為 2.13 元，屬上市 PCB 廠上半年每股純益領先群。

志超在兩岸原有台灣桃園、高雄，大陸的中山、無錫、蘇州、江陰及四川遂寧等廠區，PCB 月產能約 900 萬平方英呎。志超明 (11) 日將在福邦證券 (6026-TW) 召開年度法人說明會。