FKI：南韓半導體、鋼鐵產業易受長期美中貿易戰影響

在南韓全國經濟人聯合會 (FKI) 於週一 (9 日) 舉行研討會中，有專家警告，如果美中之間的貿易戰變成全球關稅戰，南韓的鋼鐵和半導體產業將受到直接的打擊。

專家們表示，美國和中國之間的貿易戰很可能會持續到 2020 年美國總統大選。因此，他們呼籲南韓公司從長期性的角度來因應這一情況。

前南韓貿易部長 Park Tae-ho 表示：「無論選舉結果如何，美中貿易戰和霸權的競爭將會繼續存在，這增加了全球金融外匯市場以及全球貿易環境的不確定性。」

此外，他也補充道：「南韓企業的反應非常重要，因為真正的經濟危機可能不是來自金融業，而是來自貿易部門。」

南韓當代中國研究協會會長 Wang Yoon-jong 表示，由於美國要求中國修改國內法來達成協議，中國認為這是對國內事務的干涉，而美國川普在選舉前也絕不會做出讓步，因此貿易戰在今年內應該都不會消退。

「即使在貿易戰之前，受限於各國保護主義，鋼鐵業特別容易受到貿易戰的影響。」POSCO 研究機構常務董事 Lee Yoon-hee 表示：「南韓鋼鐵業出口比例高達 40% 至 45%。」

此外，Lee Yoon-hee 也表示：「隨著中國政府加快對半導體產業的投資，貿易戰的延長可能對三星電子位於西安的 NAND 快閃記憶體工廠，以及 SK 海力士在無錫的 DRAM 製造工廠產生不利影響。」他也建議，南韓企業應進一步加強與其他非中國廠商的合作。