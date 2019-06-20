川普關稅證明無效 美鋼鐵業再次感受不景氣

儘管去年川普對進口鋼材加徵關稅意在提供產業協助，但美國鋼鐵業如今重新感受到整體景氣的不振。

美國鋼鐵 (US Steel) (X-US) 週二 (18 日) 晚間宣布將停止 2 座生產鋼鐵的高爐，其中一座是其位於芝加哥附近印第安納州 Gary 的旗艦廠，另一座則是位於底特律附近的密西根州 Ecorse。該公司表示，閒置的熔爐每月將減少約 20 萬噸鋼鐵產量。

該公司表示，「當市場條件改善之後，我們將會重啟一個或兩個閒置的高爐恢復生產。」

美國鋼鐵也削減其獲利前景，且另外關閉了一座位於歐洲的高爐。雖然部分獲利下降是源於歐洲經濟放緩，但也顯示美國市場需求疲軟。美國製造業近日來一直在放緩。

美國最大鋼鐵製造商 Nucor (NUE-US) 和 Steel Dynamics (STLD-US) 週一 (17 日) 也提出類似警告，兩者現在都預測獲利會降低。Nucor 點明美國汽車業的需求疲軟。Steel Dynamics 則表示，其產品線的鋼材價格已經全面下跌。

川普政府在 2018 年對進口鋼鐵加徵 25% 的關稅。由於美國國內鋼鐵製造商不再需要擔心來自中國和其他地區的低價鋼鐵的競爭，因此暫時提高了售價。

在此同時，鋼鐵客戶擔心加徵關稅可能會對供應產生影響，因此自 2018 年初就開始大肆購買鋼材，這是推高價格的原因。隨著鋼鐵價格和產業獲利上漲，美國鋼廠也重啟之前閒置的鋼廠恢復​​產能。

但去年鋼鐵價格的大幅上漲證明只是短暫的。

供應問題從未真正發生過。客戶開始處理庫存問題，減少了整體採購量。汽車、能源和建築業的放緩也影響了需求。需求下降加上美國產量增加，導致今年供應過剩和鋼價大幅下跌。