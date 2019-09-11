WTO判定日本在南韓反傾銷關稅案勝訴！

過去因南韓在日本製商用氣動閥 (Pneumatic valve) 提高關稅，日本認為此舉不公，因而向世界貿易組織 (WTO) 提訴。WTO 在 10 日作出最後判決，認定南韓在價格分析及資訊公開方面做得不夠充分，違反 WTO 協定，因此承認日本方面的主張。

負責二審的 WTO 上級委員會，在判決中承認日本所提出的，日本製高機能產品在價格面與南韓產品沒有競爭問題之主張。日本經濟產業省也在 11 日，公開了世耕弘成經濟產業大臣的談話內容，他說道「為讓日本企業不再遭受不當措施，要求南韓即刻改正」。

日本經濟產業大臣世耕弘成。(資料照片) (圖片：AFP)

氣動閥是用來控制壓縮空氣流動的裝置，可使用在半導體製造設備等方面。過去南韓認為日本以低廉價格將氣動閥出口到該國，自 2015 年 8 月起實施反傾銷措施，開徵 11.66～22.77% 的追加關稅。

日本主張日本製品在價格與機能上與南韓產品完全不同，於 2016 年 3 月向 WTO 提訴。在 2018 年 4 月的第一審判決，雖然 WTO 大致承認日方訴求，但由於部分主張未被接受，日韓兩國對判決結果感到不服，因而向上級委員會提出上訴。

WTO 採二審制，這回在同案所作出的第二審判決，確定日本勝訴。今後南韓若在規定的時間內沒有作出改善，日本將可發動對抗措施。在日韓貿易戰升溫之際，這次判決也可能造成日韓關係更加惡化。

今年 4 月，WTO 對於南韓針對日本福島等 8 縣的水產品實施禁運措施，作出有利南韓的判決，在該訴訟改判日本敗訴。