東協5G領頭羊 2025年新加坡電信營收估將達5.1億美元

諮詢機構 AT Kearney 週二 (10 日) 發布最新產業報告指出，在 5G 技術的發展下，2025 年，新加坡 5G 電信營運收入將達到 3.7 億美元至 5.1 億美元區間，料將帶動相關企業業務營收成長，新加坡有望成為東南亞 5G 技術發展的領頭羊。

根據上述報告，收入中約有 2.2 億美元來自企業端用戶，約 5000 萬美元來自那些連結消費者與企業服務平台的公司，至於剩餘收入則由消費者行動裝置囊括。

東南亞市場中以新加坡所佔 5G 份額最大，近年來全球電信營收成長逐步放緩，新加坡以近六成的 5G 滲透率獨霸東南亞市場，報告估計，在新加坡的帶動下，東南亞市場 5G 技術價值每年可望達到 58 億美元。

此外，報告指出，馬來西亞與印度電信營運商在東南亞市場的競爭亦相當激烈，唯有領先的企業才能從企業客戶中獲利。

電信設備商愛立信 (Ericsson) 針對消費者市場進行調查，結果發現，新加坡人的 5G 支出較原先預期增加 52%。

網路設備供應商思科 (Cisco) 執行長 Naveen Menon 表示，企業正在尋求以 AI、大數據、3D 列印、可穿戴設備等先進技術來發展第四次工業革命，以促進經濟成長。

他稱，這些技術之所以會成功，很大程度上取決於彼此的連結性，這為電信商提供很大的機會，增加他們在企業市場的份額，同時促進長期成長。

新加坡計畫在 2020 年推出 5G 網路，該國資訊通信媒體發展局 (IMDA) 在今年 6 月宣布，投入 4000 萬星元發展 5G 網路創新生態，支援企業展開 5G 試驗，進行 5G 網路的研究與發展，並宣布與當地業者合作，預計明年至少打造 2 個獨立 5G 網路。