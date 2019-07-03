福斯：至2035年，中國地區50%的汽車銷量將是電動車

據外電報導，福斯集團 (Volkswagen) 執行長 Herbert Diess 在中國博鰲舉行的一次國際會議上表示，至 2035 年，福斯目標提高電動車在中國地區的銷售量，比重預期將提升至整體銷量的 50%。

「在汽車業這項重要的轉型當中，我們作為重要的核心，將全面性的提供電動車，並加強私人充電基礎設備。」Diess 表示。「對福斯的電動車策略來說，中國地區是非常重要的市場。我們也將與合資夥伴一起加強當地的研發，並擴大市佔率」。

據報導，中國是福斯重要的市場，在去年福斯於中國市場的新車銷售量達 420 萬輛，佔該集團整體銷量的 4 成左右。

此外，福斯也計劃在今年向中國地區推出 14 款電動車型。在先前，該集團曾表示，計劃明年在中國地區能銷售約 40 萬輛電動車，並在 2025 年增加至 150 萬輛。

另一方面，Diess 他也在演講中強調，為進一步擴大中國的電動交通運輸，必須有一個可靠的法律框架。Diess 對中國電動車市場的進一步開放也表達了樂觀看法。在今年 6 月有消息指出中國可能會向外國電池製造商開放電動車市場。此外，電動車可用的登記牌數限制已經取消，對國產電動車更有利的補貼也正逐步取消。

為了達成至 2028 年電動車在中國超過 50% 的目標，福斯集團的三家中國合資企業都將投入生產。上汽福斯 (SAIC-Volkswagen) 和一汽 - 福斯 (FAW-Volkswagen) 將從 2020 開始每年建造 60 萬輛建構於模組化電動車平台 MEB 的電動車。此外，安徽江淮汽車 (JAC) 也將與福斯合作進行小型電動汽車平台開發。