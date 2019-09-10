現代電動車夯！市占躍升全球第5

外電報導，根據調研機構 IHS Markit 數據顯示，南韓現代汽車 (005380-KR) 在全球電動車 (EV) 的市占排行，已經上升到了全球第 5 。

(圖片：Investing.com)

根據 IHS Markit 在 9 日所公布的資料，現代 ‧ 起亞汽車於今年上半年全球電動車銷量市占，從去年的第 9 名 (4.1%) 上升到今年的第 5 名 (6.5%)，向上攀升 4 個名次。

過去 2014 年時，現代汽車集團以 0.9% 的市占率，排行第 15 名。在短短的 5 年間，大幅向前躍進。而這樣的表現，讓現代汽車在內燃機汽車市場也好，電動車市場也好，都在全球打入前 5 名。

而目前全球電動車市占前 5 名，分別為特斯拉 (TSLA-US)、比亞迪 (002594-CN)、日產 ‧ 雷諾、上汽集團 (600104-JP)，還有現代汽車。

現代 Kona EV (圖片：AFP)

現代汽車集團在今年上半年共賣出 4 萬 4838 輛電動車 (現代汽車 3 萬 963 輛、起亞汽車 1 萬 3975 輛)。較去年同期的 1 萬 8445 輛，增加 2 倍以上。當中，現代 Kona EV 賣出 2 萬 3247 輛，起亞 Niro EV 賣出 1 萬 122 輛，主導了集團的電動車成長。

起亞 Niro EV (圖片：AFP)

現代汽車集團急於確保競爭力，現代 ‧ 起亞在 9 日時，與歐洲的 EV 充電業者「Ionity」簽下投資戰略合約，將取得 Ionity 的 20% 股票。藉由這項合作，提升電動車的充電速度，以拉高在歐洲的電動車銷售數量。

運用 Ionity 的技術，現代 ‧ 起亞預估兩年後電動車充電速度將縮短為目前的 1/3。Ionity 是一家擁有 350kW 等級超高速充電器技術的企業，現代汽車集團在 2021 年後開始銷售的高電壓 (800kV) 電動車，若使用 Ionity 的超高速充電器，3 分鐘的充電時間就可行駛 100 公里。現代 Kona EV 的充電時間 (以 80% 的充電基準)，也將由目前的 54 分鐘縮短到 15 分鐘。

現代 ‧ 起亞汽車的 Thomas Schemera 汽車產品本部副社長表示「歐洲的超高速充電基礎建設投資，是為了擴大電動車市場」，為這次投資提出說明。