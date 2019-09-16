超人媽媽和她的金牌保險二代

文●何楷平

「台上一分鐘，台下十年功」，別人是十年磨一劍，許月霞磨了三十年，磨出一個保險世家，長年的耕耘和佳績，成為國泰人壽第一個登上【健康保險大家談】電視節目的「金牌保險世家」。

所謂「台上一分鐘，台下十年功」，別人是十年磨一劍，國泰人壽專招長鴻通訊處處經理許月霞，磨了三十年，磨出一個保險世家，還磨出了令人無法忽視的亮眼成就。長年的耕耘和佳績，也讓她和子女們成為國泰人壽第一個登上【健康保險大家談】電視節目的「金牌保險世家」。

國泰人壽是台灣最資深的壽險公司之一，成立迄今已有五十七年、近一甲子的歷史，聽起來很驚人，但更驚人的是，來到【健康保險大家談】的這六位許家代表，保險年資合計就高達八十六年，比國泰人壽的歷史還要久。

而許家這棵八十六年的保險大樹，已經照顧了四千多名保戶、一五三○個家庭，能夠如此開枝散葉、成長茁壯，一切都要歸功於一家之母──許月霞。

許月霞在國泰人壽二萬六千名業務大軍中脫穎而出，奪下二○一九年高峰會專招乙組第一名，且連續八年蟬聯冠軍寶座。而她的努力，子女從小看在眼裡；她的精神與態度，也成為孩子們的最佳榜樣。

當子女們也一一踏入保險業，許月霞不再只是家裡的心靈支柱，更成為孩子們在職場上，最重要的精神標竿。

九二一喚起風險意識 她決定念保險繼承衣缽

「小時候上學，讀到朱自清的《背影》，我腦海浮現的，卻是母親的背影，我們是望著媽媽的背影長大的。」大女兒許采瑜個性獨立、有責任感，從小「姊代母職」，幫弟弟妹妹代簽聯絡簿、張羅晚餐，「每天晚上我們睡了，媽媽都還沒回到家。」

「從小家境不是很富裕，但自從媽媽開始做保險，家裡就不一樣了！」許采瑜戲稱，自己參與過家裡「從地獄到天堂的過程」，「媽媽進國壽之後，開始帶我們到百貨公司買文具，當時覺得『哇！是百貨公司！哇！是文具耶！』在那之後，就覺得媽媽的工作，讓我變得好幸福。」看著母親從無到有打拚，許采瑜對「壽險業務員」這份工作，逐漸產生認同感。

但光是認同還不夠，真正推她一把的，是一九九九年、撼動全台的九二一大地震。

「那一年我正準備推甄大學，突然發生九二一地震，全國民眾的風險意識被喚起，大家也開始重視保險，」許采瑜覺得這是一個機會，加上母親本身就在保險業，她決定推甄銘傳大學的風險管理與保險系，畢業後如願進入保險業，成為許家五位「保險二代」中，唯一一位保險科班畢業的小孩。

中文系女婿充當司機 一窺超業的成功秘訣

相較之下，女婿張奇仁的心路歷程，就沒那麼「順理成章」了。張奇仁和許采瑜是青梅竹馬，兩人從國中開始交往，但大學讀不同科系；張奇仁讀的是和保險八竿子打不著的東吳大學中文系。而踏入保險業的契機，竟然是因為「當岳母的司機」。

「以前，覺得岳母看起來很兇，」和許采瑜交往時，還是國中小毛頭，如今成為女婿，張奇仁坦然說出對岳母的印象。

「我等當兵的空檔，沒事做，就幫岳母（當時還是女友媽媽）開車，充當司機，順便看一下 Top Sales 都怎麼做事的，」張奇仁回憶，當時正值高峰競賽，所有業務員都卯足全力衝業績，他從早到晚跟著許月霞，一天至少拜訪七、八個客戶。

「記得有一次，也是拜訪了一整天，離開最後一個客戶家，都已經凌晨一點多了，」只是跟在旁邊看，都讓當時的他直呼「累爆了！」

但更讓張奇仁印象深刻的，是接下來的這件事，「跑了一整天，我心想，應該多少有新契約或業績吧，」沒想到一問之下，才知道岳母是在幫業務同仁拜訪客戶，協助同仁拚公司的首席團（編按：國泰人壽高峰會中，年度業績前一百名的業務員，才能登上首席團）。

「我當下第一個想法就是，怎麼可能？竟然把所有一切，都歸功給業務同仁，自己不拿一分一毫。」驚訝之餘，張奇仁更從許月霞身上看到「無私」的力量──Top Sales 之所以成為 Top Sales，並不是竭盡所能強求一切，而是不計較付出一己之力，創造更多機會和可能。

「她影響我非常深，這樣的態度和經營理念，我覺得我一定要好好學習，」張奇仁決定跟隨許月霞的腳步，如今踏入保險業屆滿十三年，也成立自己的通訊處，在保險業闖出一片天。

來源：《現代保險雜誌》 369 期

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