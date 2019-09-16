沒病先防 莫待有病才治──國健署署長王英偉專訪

文●楊佳真 攝●劉振豐

「候診半小時，看診五分鐘。」一句話道出各大醫院的候診盛況。台灣每天有一百萬人次看病，平均每個人一年就醫十五次，是歐美民眾的三倍。

舉世聞名的健保制度造福許多患者，但從另一個面向來看，這也可能是台灣人為什麼「不注重健康」的原因——因為有健保，看病很便宜。

生病是「果」，不健康的生活環境、習慣、老化才是因。我們對掌管兩千三百萬人後端治療的健保署很熟悉，卻忽略了在事前預防、守護民眾健康方面，下足苦工的國健署，舉凡視力檢查、戒菸服務、公費健檢、疫苗補助等，有哪些免費的保健資源？你不可不知！

以身作則 徒步五公里上班

衛生福利部國民健康署署長王英偉年過耳順，長期在家庭醫學科服務，被病人需要、依賴，治療病患是成就感的來源，如今成為管理國人健康的領導者，卻希望民眾盡量不要來看病。他透露，每看到一位末期的年輕患者，都讓他時刻自省，在早期預防這塊還要做得更多。

「國健署署長不夠健康，好像對不起同仁！」王英偉接受【健康保險大家談】電視節目主持人黃秀玲教授專訪時侃侃而談，他走馬上任後以身作則，捨棄專車接送，每日在破曉的照映下，從士林徒步走路四十五分鐘到塔城街上班，他打趣地說，曾相約同仁一起晨走到公司，沒想到大家都避之唯恐不及。

此外，他也破釜沉舟在署內做了許多小改革。包括一天兩次健康操、每個部門引進一套運動器材（包括拳擊沙包、飛輪、啞鈴、單槓等），同仁時常站著開會，或者一邊開會一邊氣喘吁吁地踩著踏步機等，絲毫沒有公家機關的沉悶氛圍。

「健康是一，後面都是零。」王英偉俐落地替健康寫下註解：不論你有多少財富（零），只要失去健康（一），後面有多少個零都無濟於事。

全球七成死因 與文明病有關

全球有七成死因與心臟病、中風、癌症、糖尿病、慢性肺病等非傳染性疾病（NCDs，或稱慢性病）有關，每年導致逾四千萬人死亡。四大危險因子包括抽菸、不健康飲食、運動不足、酒精過量，最近更多了一項空氣汙染。

這類非傳染性疾病，過去一直被忽視。它雖不如天花或黑死病等瘟疫般，一次帶走數十萬人的性命，但卻與人類的平均餘命及生活品質息息相關。

形成一項疾病的因素錯綜複雜，我們無法停止老化，但積極運動、控制飲食、養成健康的生活型態，就是預防疾病找上門的最佳解方。王英偉舉例，如果沒有檳榔的出現，台灣口腔癌的發生率就非常低，這是我們可以避免、卻沒有做好的部分。

台灣人口結構在近兩年出現死亡交叉，一是老年人口超越幼年人口，二是死亡人數大於出生人數。嬰幼兒及老人的保健，應該是政府心中「最軟的一塊」。

國健署非常重視嬰幼兒的早期發現、治療，每個寶寶的誕生，都會篩檢聽力及先天性疾病，有效控管後續醫療支出；兒童定期健檢則可以看出發展遲緩等狀況，儘早給予治療，推進遲緩兒童的起跑線。另外，全球兒童肥胖的案例持續增加，台灣不增反減，這也是國健署長期耕耘的果實。

至於高齡問題，台灣老年人口比例已接近十五％，「長壽」可以是恩典，也可能是深淵。王英偉認為，長輩的健康首重「功能」，比如八十歲的阿公無力爬山健走，但卻可以走到隔壁鄰居家串門子，只要願意跨出第一步就是好的。

四大癌篩 揪出五萬個癌前病變

去（二○一八）年癌症帶走四萬八千條人命，占總死亡人數二十八％，等於每五．五位身故民眾，就有一位死於癌症之手。國健署針對發生率高、治療成效佳的大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌，提供免費癌症篩檢已長達九年，王英偉解釋，若罹患子宮頸癌，第一次沒有篩檢出來，兩年後再篩檢，很可能還是原位癌，治療成效依然很好，因此才選定這四大癌症。

要留意的是，免費篩檢的年齡上限各有不同，例如乳癌篩檢到六十九歲、大腸癌為七十五歲，如果民眾在到達各類癌篩年齡上限之前，都有接受定期篩檢，即使之後才發現罹癌，也大多屬較容易治療的早期癌症。此外對六十五歲以上長輩而言，心血管疾病（如中風）的死亡風險高於癌症。

每年有高達五百萬人接受四大癌篩，可篩出五萬個癌前病變、一萬個癌症。王英偉指出，篩出愈多大腸息肉（癌前病變）、及早切除，大腸癌發生率就會大減。簡單來說，定期篩檢揪出的都是早期癌症，治療費用少、預後也更好。

而近來因名人效應，引起民眾重視的食道癌及胰臟癌，都與吸菸、飲酒有密切關聯，確診罹癌時，往往已不久於人世。王英偉說，這類癌症很快開枝散葉，症狀不明顯，篩檢效果不如預期，加上發生率不如四大癌症，因此未納入補助篩檢。

來源：《現代保險雜誌》 369 期

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