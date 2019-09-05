日產高層再傳醜聞！被爆多拿公司數千萬日圓報酬

《路透社》及日本各大媒體在週四 (5 日) 報導，日產汽車 (7201-JP) 在進行內部調查後發現，該公司社長兼 CEO 的西川廣人，以及多名曾任職董事職務的高層，過去在董事報酬的「股票增值權」(Stock Appreciation Rights，SAR) 收受上，疑有違反公司規定之嫌，多收取了數千萬日圓。

(圖片：Investing.com)

對此，西川廣人在週四 (5 日) 一早面對記者提問時，對他不當收受公司報酬的問題表達歉意，並說他會將多拿的金額還給公司。

日產前任社長戈恩 (Carlos Ghosn) 的前左右手，日產前代表董事凱利 (Greg Kelly) 在 6 月發行的《月刊文藝春秋》爆料，現任日產社長兼 CEO 的西川廣人，過去在「股票增值權」所發生的問題，是原本已設定好在 2013 年 5 月 14 日時決定執行價格，卻因日產股價上漲而順延到一週後的 5 月 22 日，讓西川廣人多領 4700 萬日圓，合計共從日產方面收受了 1.5 億日圓。

而根據《時事通信》的報導內容，西川廣人否認他曾下達這項指示，並說「許多的案子都未依照原本的規定走。自身認為有交代要照著手續流程來跑」，為這次事件提出說明。

言語中透露這樣的作法，是過去戈恩時代所留下的產物，有作出修正的必要。