高盛：未來2年美國應不會陷入衰退 現在投資航空航天、防禦股最棒

經濟衰退究竟快到了沒，這是美股投資者熱門議題，尤其現下又適逢中美貿易戰況激化，加上一些經濟指標浮現警告信號之際。

高盛預期美國可以勉強躲過經濟衰退，並推薦在不穩定的環境中過往表現良好的股票族群：航空航天和國防股。

高盛分析師 David Kostin 表示，航空和國防股「對中國的曝險最低。」



他的推薦亦是對美國製造業萎縮的回應。上週美國 ISM 製造業指數 3 年來首次低於 50，意味著產業萎縮，一些分析師因此發出警告，但 Kostin 卻認為該指數是個與美國經濟衰退不一致的指標，「如果 ISM 掉到 50 以下，卻沒發生經濟衰退，那航空航太和國防股的成長會在那之後 (ISM 掉到 50 以下) 6 個月內超越 S&P 500 的漲幅。」

換句話說，如果經濟狀況惡化，但最終沒有陷入經濟衰退，那麼此時期股市上，防禦型股表現將優於大盤

高盛指出，在 ISM 陷入萎縮卻又沒有陷入經濟衰退的 6 個月後，S&P 500 歷史表現為上漲 22%，而航空航太 / 防禦股的表現更好，同時期漲幅又多了 2.5%。

「過去 10 年期間，航空航太和防禦股對美國和全球工業和子產業的成長敏感度最低。」

高盛指出，S&P 500 中 「在亞太地區銷售額最低的」3 家航空航太和防禦股為：TransDigm(TDG-US)、Huntington Ingalls (HII-US) 和 Northrop Grumman(NOC-US)。

高盛看好接下來兩年的股市，預期 S&P 500 今年年底前將上升 4% 至 3100 點，明年年底前再衝 14% 至 3400。

「我們的經濟學家預計，未來兩年美國陷入經濟衰退的可能性不大。」Kostin 說。