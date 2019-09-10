IG、臉書成長隱憂 美銀：臉書APP Q3下載次數年減15%

投資銀行美銀發現，臉書和 IG app 下載次數於 Q3 罕見地出現下降。

美銀分析師使用來自 SensorTower 的行動 app 下載和營收數據，發現臉書和臉書旗下的 Instagram (即 IG) 行動 app 第三季合併下載次數較去年同期減少 13%，較上一季下降 3%。

個別來看，IG 下載次數較臉書 app 好一些，IG 年減 9%、臉書年減 15%。臉書擁有的 app 行動 app 下載次數年減 4%。與上一季相比，IG app 下載次數約上升 4%、臉書下降 8%。

此趨勢對這兩款 app 來說，是下載次數的重大轉變，因為去年第三季臉書行動 app 下載次數年增 3%。

雖然報告沒有對臉書和 IG 下載次數下降做出推論，但在劍橋分析公司 (Cambridge Analytica) 數據醜聞案之後，臉書平台就遭遇消費者大肆抨擊，但因臉書業務仍持續成長，所以不清楚此事是否造成臉書業務實質衝擊。

該報導稱，其他社交媒體 app 第三季並不像臉書那樣遭遇 app 下載次數下降的命運，無論是推特 (TWTR-US)、Snap (SNAP-US) 和 Pinterest，第三季迄今下載次數均見提升。