[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 福懋油 董事 茂生農經 5,627,889 500,000 一般交易 欣興電子 經理人 鄭振華 1,424,014 200,000 一般交易 弘憶國際 法人董事代表人 葉佳紋 2,090,065 2,090,065 一般交易 上海商銀 經理人配偶 陳昶樹之配偶 47,000 47,000 贈與 陳黎瑋 柏文 董事配偶 陳尚文之配偶 659,324 29,662 贈與 陳柏諺 及由受託人持有者 柏文 董事配偶 陳尚文之配偶 629,662 29,662 贈與 陳柏翰 及由受託人持有者 柏文 董事本人 陳尚文 74,155 37,078 贈與 陳柏諺 及由受託人持有者 柏文 董事本人 陳尚文 37,077 37,077 贈與 陳柏翰 及由受託人持有者 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 訊達電腦 大股東 凌群電腦 5,671,909 1,292,000 一般交易 3.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 弘憶國際 法人董事代表人 葉佳紋 458,000 1,882,351 3,080,000 未轉讓理由：股價不理想 4.上櫃公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 訊達電腦 大股東 凌群電腦 1,257,000 5,671,909 1,496,000 未轉讓理由：股價不理想