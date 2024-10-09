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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
台新金 (2887-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
台新金 (2887-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、中石化 (1314-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)


5. 外資當日 (08) 賣超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、台新金 (2887-TW)、凱基金 (2883-TW)、中石化 (1314-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)
 

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台新金18.1-0.55%
聯電52.3-0.57%
中石化8.38-3.23%
凱基金16.50.00%
群益台灣精選高息23.350.52%
元大台灣價值高息9.560.31%
復華台灣科技優息18.790.75%
元大台灣50反13.32-0.90%
元大滬深300正218.65-2.97%
中信中國高股息13.5-1.96%

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中石化

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