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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
康霈* (6919-TW)、新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、康霈* (6919-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、台積電 (2330-TW)、中工 (2515-TW)、中信電池及儲能 (00902-TW)


5. 外資當日 (08) 買超的股票
中信中國高股息 (00882-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、長榮航 (2618-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)
 

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康霈*5241.75%
新光金12.150.41%
中鋼23.15-2.32%
台積電10301.98%
中工11.3-0.44%
長榮航36.2-0.55%
中信中國高股息13.55-1.60%
元大台灣50反13.32-0.90%
期街口布蘭特正214.6-4.58%
元大滬深300正218.79-2.24%
中信電池及儲能10.96-0.27%
中信中國50正211.07-2.04%
富邦恒生國企正29.54-2.05%

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#高盈餘高毛利

偏弱
康霈*

88.24%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
新光金

75.76%

勝率

#低股價淨值比起漲股

偏強
新光金

75.76%

勝率

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