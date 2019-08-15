能源盤後—殖利率曲線倒掛！能源需求堪憂 原油5日來首度收低

週三交易，EIA 報告顯示美國原油庫存連續 2 週增加，且美債殖利率曲線倒掛，加深市場對經濟衰退的擔憂，恐經濟衰退拉低能源需求，因此原油期貨價格在 5 個交易日以來首次收低。

投資者消化了中國和歐洲一串悲觀的經濟數據，這導致美債殖利率急遽下降，2 年期公債和 10 年期公債間的利差一度降至負 1 個基點，殖利率曲線呈現反轉，通常是經濟衰退的先兆。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，「當 2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛時，所有目光都聚焦債市，因為這是經濟衰退可能在一年內發生的良好指標，只要這個倒掛走勢持續下去。如果債市開始顯示，明年可能會經濟衰退的話，原油需求當然會降低。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.87 美元或 3.3%，收每桶 55.23 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.82 美元或 3%，收每桶 59.48 美元。

EIA 報告

EIA 週三公布，美國上週 (8 月 9 日止) 原油庫存為連續第二週增加，繼更早一週增加 240 萬桶後，上週又增加 160 萬桶，與分析師預期均背道而馳。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週庫存下降 270 萬桶。然而，API 週二公布上週原油庫存增加 370 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「煉油廠運行率下降，且進口量增加，這導致原油庫存上升，這顯示上週的數據不是偶然。汽油和蒸餾油雖隱含需求強勁，但在面臨原油庫存增加的情況下，也引起了看跌情緒。」

EIA 報告指出，上週汽油庫存下降 140 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 庫存下降 190 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師估計汽油庫存減少 70 萬桶、蒸餾油庫存增加 87 萬桶。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 6.1 美分或 3.5%，收每加侖 1.6758 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.4 美分或 1.8%，收每加侖 1.8437 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.5 美分或 0.2%，收每百萬 Btu 2.143 美元。

悲觀的中國、歐洲經濟數據

疲弱的經濟數據也被視為拖累原油的原因之一，因疲弱數據會強化對需求的擔憂。

中國公布，7 月份工業生產年增 4.8%，較 6 月年增率 6.3% 下降。中國 7 月零售銷售年增 7.6%，較前月的 9.8% 數值下降，且低於共識預期 (+8.5%)。

歐盟統計局公佈，歐元區第二季經濟成長率放緩至 0.2%，且工業生產下降 1.6%。

面臨全球貿易緊張局勢，以及汽車產業陷入困境，歐元區最大經濟體——德國的第二季 GDP 較前季萎縮 0.1%。