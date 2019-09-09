美伊衝突持續 美財政部：將對購買伊朗石油者實施制裁

自從美國總統川普在去年退出伊朗核協議後，美國隊伊朗重啟制裁，導致伊朗原油出口如今已減少 80% 以上。一名美國官員在周日 (8 日) 表示，美國將繼續對購買伊朗石油或與伊朗革命衛隊開展業務的人實行製裁，並且不會重新給予豁免權。

「我們將繼續向伊朗施加壓力，正如總統所說，美國將不會對伊朗的石油有任何形式的豁免。」美國財政部次長，負責恐怖主義和金融情報的 Sigal Mandelker 說道。此外，她也補充表示，由於美國的施壓，伊朗的石油銷售已經「嚴重下滑」。

近期以來，美國與伊朗之間的衝突持續加劇，自從美政府退出伊朗核協議以來，川普重啟對伊朗的制裁，扼殺該國重要的石油貿易，期望伊朗政府因此能更嚴格的限制核子相關活動，停止該國的彈道飛彈計劃。

作為報復，伊朗自 5 月以來一直在減少對核協議的承諾，也已經開始將加速濃縮鈾生產的威脅付諸行動，並向歐洲國家施加壓力，要求這些國家保護伊朗經濟和利益。

據悉，為維持伊朗核協議，法國政府已提議，只要伊朗政府完全恢復並遵守 2015 年的核協議，將在年底前向伊朗提供大約 150 億美元的信貸額度，以協助伊朗經濟困境。而伊朗方面更期望能重新開始石油的出售。

伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 在先前曾表示，美國以石油為武器對付伊朗，不利於恢復油市的穩定。「破壞油市穩定符合美國的利益。而 OPEC + 成員國之間的合作才有助於穩定市場。」Zanganeh 說道。