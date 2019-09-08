〈分析〉中國降準後、降息接著來？

為回應中國國務院 9 月 4 日提出的寬鬆貨幣政策指導棋，中國人行於週五 (6 日) 宣布將在 9 月 16 日下調存款準備金率 0.5 個百分點。

此外並對省級行政區域內營運的城市商業銀行定向調降準備金率 1 個百分點，將於 10 月 15 日和 11 月 15 日分兩次實施，每次下調 0.5 個百分點。

中國人行表示，這波降準將可釋出長期資金約人民幣 9000 億元，其中，全面性的降準釋放約人民幣 8000 億元，定向降準部份則是釋出約人民幣 1000 億元。

而中國人行這次降準，可有效增加中國金融體系援助經濟發展的金源，並紓緩銀行負債端的壓力。同時全面性降準配合定向降準也將支援城鄉商業銀行及小微企業的發展。

美中貿易戰為中國中長期經濟發展帶來壓力，外加全球民粹主義盛行，拖累全球經濟發展，及中國目前正面臨經濟轉型，在多重內外因素夾擊下，導致中國穩增長與穩就業的壓力提升。

促使中國人行也開始順應全球降息潮的趨勢，開始調降存準率。此舉也反應出，中國人行從穩健靈活適度的貨幣政策漸漸轉向穩健略寬鬆的政策。

但為避免給外界「撒錢」增槓桿的錯覺，中國人行刻意將「定向降準」分成兩次實施，以適時對沖 9 月中旬中國繳稅旺季來臨時流動性的問題。

降準之後、下一步是降息嗎？

而依照中國國務院的要求，暗示在降準之後中國人行還有機會出現降息，但暫時應先採取降低 MLF 利率方式以引導 LPR 下滑，市場預估調降空間約在 15 BP。

目前中國積極推動利率市場化，貸款市場報價利率 (LPR) 與政策指導利率掛鈎，提升貨幣政策傳遞的效率，透過降低政策利率使得企業融資成本下滑。而業內預估在這次降準降息操作的引導下，中國 10 年期公債殖利可能下滑至 2.8%，目前約在 3.039%。

在 8 月份中國央行改革 LPR 定價機制後，受到內外在因素匯率、通膨等影響下，最新中國人行發出的 MLF 利率並未如預期下調。

不過，9 月份將有兩期 MLF 操作到期，這次降準後，MLF 利率已出現調降的可能性，推動市場融資利率下滑。

而現今全球主要國家大多呈現長天期利率下滑幅度超過短天期，導致長短天期利差縮小，甚至倒掛。中國目前同樣出現長短天期利差縮小的情況，而這次降準有機會使得短天期利率下滑，使得利差縮小的情況暫時止穩。

資料來源: wind

不過，雖然利差縮小情況有機會減輕，但後續仍有潛在風險需要留意，特別是美中貿情勢的發展。至於在中國內部方面，則是觀察在放寬貨幣政策之下，中國開始向「穩增長」政策傾斜，同時此舉也反應出中國經濟已有壓力，第四季 GDP 能否守住 6 將是重點指標。

而中美利差受到聯準會降息預期影響，中美 10 年期公債利差不斷擴大。但在中國人行開始降息降準下，有機會使得中美利差擴大趨勢暫緩，除非聯準會在 9 月份利率會議意外降息 2 碼，超出市場預期，才有機會使中美利差擴大。