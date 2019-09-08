〈觀察〉下游客戶期待美中協商 被動元件未見明顯提前拉貨潮

美國恐於 12 月中向中國進口商品全面課徵關稅，消費性電子拉貨動能可望一路暢旺到年底，但業者指出，目前下游客戶靜待美中協商結果，並未看到明顯為了貿易關稅而出現的拉貨潮，主要還是傳統旺季需求支撐營運表現。

第 4 季有中國十一長假，以及年底盤點庫存等因素，通常為被動元件淡季，營運將較第 3 季回落，但今年在美中貿易戰趨嚴，美國恐於 12 月中針對中國進口的手機、筆電等消費性電子產品課徵關稅，市場認為，被動元件拉貨動能可望延續至年底。

不過，隨美中貿易協商近來傳出好消息，雙方將於 10 月初在美國華府，舉行第 13 輪高級別談判，業者不諱言，下游客戶目前對美中雙方達成共識保有期待，並未有明顯大幅提前拉貨的情形，主要還是傳統旺季需求支撐營運表現。

業者認為，就算美中新一輪協商未果，也只會讓客戶更加保守看待終端需求市場，且海運出貨排程約提前 1 個月，客戶等到談判後，再決定是否要備貨也不遲，在嚴抓庫存下，寧願靜待談判結果出爐。

觀察幾家被動元件廠的 8 月營收表現，在旺季出貨、報價緩跌下，均較上月回升，國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 均微幅月增 1%、禾伸堂月增 4%，信昌電則月增 2.5%。