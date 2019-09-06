重磅！中國人行宣布降準2碼 約釋放人民幣9000億元活水

週五 (6 日) 中國人行 (PBoC) 宣布將自 9 月 16 日起降準 2 碼，支持實體經濟發展、降低社會實質融資成本，本次降準估計約釋放人民幣 9000 億元。

人行週五 (6 日) 表示，為促進加大對小微、民營企業的支持力度，再額外對僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率 1 個百分點，於 10 月 15 日和 11 月 15 日分兩次實施到位，每次下調 0.5 個百分點。

人行表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，不搞大水漫灌，注重定向調控，兼顧內外平衡，加大逆週期調節力度，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣 M2 和社會融資規模增速與名義 GDP 增速基本匹配，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行指出，本次降準將釋放長期資金約人民幣 9000 億元，其中全面降準釋放資金約 8000 億元，定向降準釋放資金約 1000 億元。財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司的法定準備金率為 6%，是金融機構中最低的，已處於較低水平，因此此次全面降準不包含這三類金融機構。

而對於市場疑慮，人行之降準是否暗示貨幣政策轉向寬鬆？人行解釋，此次降準與 9 月中旬稅期形成對沖，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。

人行進一步強調，本次定向降準將分兩次實施，有利於穩妥有序釋放資金。因此，此次降準並非大水漫灌，穩健貨幣政策取向沒有改變。

人行總結說道，本次降準釋放資金約人民幣 9000 億元，將有效增加金融機構支持實體經濟的資金來源，還降低銀行資金成本每年約人民幣 150 億元，通過銀行傳導可以降低貸款實際利率，達到加大對小微、民營企業的支持力度。這些都有利於支援實體經濟發展。