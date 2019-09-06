智邦8月營收直逼60億元創新高 Q3衝單季新高

網通大廠智邦 (2345-TW)、中磊 (5388-TW) 今(6) 日雙雙公告 8 月營收，智邦單月營收 59.18 億元，月增 29.6%、年增 37%，登上歷史新高；不過中磊 8 月營收 27.91 億元，月減 4.7%、年減 8.1%。

智邦受惠進入傳統旺季，白牌交換器出貨暢旺，加上新產能挹注，推升單月營收直逼 60 億元大關，法人估，智邦第 3 季營收可望超越第 2 季，再次刷新單季新高，累計智邦前 8 月營收 354.11 億元，年增 35%。

而因應貿易戰以及客戶訂單需求，智邦也積極在台擴產，苗栗竹南新廠 5 條產線第 3 季全數投產，加上新竹廠 3 條產線，總計在台有 8 條線，中國有 20 條線，將持續依客戶需求擴產。

中磊 8 月營收下滑，不過公司日前法說會指出，目前訂單能見度已經達年底，下半年營收將逐季成長，下半年將優於上半年，累計 8 月營收 188.98 億元，年減 10.1%。

而因應美中貿易戰，中磊菲律賓廠也已在 5 月投產，目前產能占比，台灣約 20%、菲律賓 20%、中國 60%，公司指出，若新一波關稅發生，菲律賓產能比重將提升至 30%、中國降至 50%、台灣維持 20%。