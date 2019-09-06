台灣50成分股新光金重新入列 面板指標股友達遭剔除

證交所今 (6) 日公布台灣 50 等系列指數成分股，其中新光金 (2888-TW) 獲選為台灣 50 成分股，但遭台灣中型 100 指數剔除；友達 (2409-TW) 則入選為台灣中型 100 成分股，掉出台灣 50 成分股之列，相關成分股將在 23 日開盤起正式生效。

富時羅素今天公布台灣指數成分股調整，其中台灣 50 成分股剔除面板股友達，改由新光金遞補，瑞昱 (2379-TW)、儒鴻 (1476-TW)、聯詠 (3034TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 與鴻準 (2354-TW) 則為候補名單。

台灣中型 100 指數成分股則新增：友達、聯茂 (6213-TW)、遠百 (2903-TW)、信邦 (3023-TW)；刪除新光金、晶電 (2448-TW)、國建 (2501-TW)、台橡 (2103-TW)。另外，候補名單分別為：漢唐 (2404-TW)、喬山 (1736-TW)、嘉澤 (3533-TW)、義隆 (2458-TW)、致伸 (4915-TW)、南電 (8046-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、百和 (9938-TW)、晶電、台表科 (6278-TW)。

另外，台灣資訊科技指數無新增成分股，但剔除晶電；台灣發達指數成分股納入聯茂 (6213-TW)、遠百、信邦，刪除台橡 (2103-TW)。