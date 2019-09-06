敦南8月營收9.53億元年減11% 下半年仍保守看待

敦南 (5305-TW) 今 (6) 日公告 8 月合併營收，達 9.53 億元，月增 1.07%、年減 11.78%，展望未來，敦南表示，由於去年受美中貿易戰影響終端需求，雖有慢慢回升，但仍保守看待下半年，不過預期系統模組產品在中國標案的帶動下，可望持續成長。

敦南 8 月合併營收，達 9.53 億元，月增 1.07%、年減 11.78%，累計今年前 8 月合併營收 73.9 億元，年減 10.41%。

敦南表示，8 月營收占比，由分離式元件及電源 IC 所組成的功率半導體貢獻 45%，月增 3%、年減 22%，但其中電源元件及電源 IC 則因受惠於遊戲機、資料中心、PC 等產品在本季需求有回溫趨勢，另外，子公司昂寶 (4947-TW) 8 月份營收 3.87 億元，較上個月下滑 2%，也貢獻 41% 營收。

敦南進一步表示，由於今年在中國金融銀行業的標案順利釋出，系統模組營收占比達 12%，月增 3%、年增 13%，預期下半年仍有強勁的成長動能，至於 6 吋晶圓產品，則占營收比重 3%，月減 2%、年減 25%。

敦南日前宣布，將與美商達爾科技簽署股份轉讓契約議案，成為達爾在台灣的子公司，敦南預計於 10 月 25 日舉行臨時股東會。