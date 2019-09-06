〈台塑四寶業績發表〉四寶8月營收雙減 前8月突破兆元 較去年晚了1個月

台塑四寶今 (6) 日公告 8 月營收，四寶營收共 1201.98 億元，均較上月與去年同期衰退，受到產品價格較去年同期大幅下跌影響，台塑、南亞營收年減逾 1 成，台化、台塑化則年減逾 2 成；四寶前 8 個月累計營收雖同較去年同期衰退，但總和突破 1 兆元大關，不過今年累計營收破兆元的時間，比去年晚了 1 個月。

台塑

台塑 8 月合併營收 169.5 億元，月減 3.2%，年減 14.4%，為近 6 個月低點；前 8 個月累計營收 1440.42 億元，年減 7.63%。

台塑表示，8 月由於麥寮 HDPE、EVA 及 LLDPE 廠安排定檢，產銷量減少，使營收較上月小幅衰退。

與去年同期相較，由於受到美中貿易戰與美元走強影響，石化原料價格下跌，且杜拜原油及乙、丙烯現貨平均價格，較去年同期減少至少 1 成，使各主要產品價格較去年同期下跌，幅度介於 3~39％，銷售價差共較去年減少 25.3 億元。

南亞

南亞 8 月合併營收 237.82 億元，月減 3.2％，年減 19.83%；前 8 月累計營收 1911.16 億元，年減 15.72%。

南亞表示，8 月電子材料營收減少 3.1 億元，化工產品營收受到需求疲弱影響，減少 2.9 億元，聚酯產品營收減少 1.3 億元。

與去年同期相較，銷售量差減少 21.3 億元，銷售價差減少 37.5 億元，其中，化工產品營業額減少 27.2 億元，高達 26.1 億元來自銷售價差，至於聚酯產品營收減少 16.3 億元，電子材料產品營收減少 7.3 億元。

台化

台化 8 月合併營收 259.85 億元，月減 5.4%，年減 28.6%；前 8 月累計營收 2267.42 億元，年減 15.82%。

台化表示，8 月銷售價差較上月減少 8.1 億元，銷售量差減少 6.6 億元。價格方面，受美中貿易戰影響，買氣觀望，產品售價隨原料下跌，又以 PTA 價格高點回落最劇，銷售量方面，台化減少 8.1 億元，越南 FIC 減少 3.2 億元，台化出光減少 1.7 億元，台化寧波增加 4.3 億元，福懋增加 2 億元。

與去年同期相較，銷售價差減少 65.4 億元，由於受美中貿易戰加劇，市場供應寬鬆等因素影響，石化、塑膠、紡織各類產品售價全面下跌，導致銷售價差大幅縮減。銷售量方面，台化受到 ARO-3 廠事故等因素影響，營收共減少 32.4 億元。

台塑化

台塑化 8 月合併營收 534.81 億元，月減 6.3%，年減 23.5%，為近 4 個月低點；前 8 月累計營收 4457.87 億元，年減 12.07%。

台塑化表示，8 月銷售量差減少 33.1 億元，銷售價差減少 2.8 億元，主要受到烯烴事業中，烯烴二廠 8 月 13 日起定檢影響，使平均產能利用率降至 78%，烯烴事業營收月減 14.9%。

與去年同期相較，銷售量差減少 63.6 億元，銷售價差減少 100.3 億元，除烯烴事業產能利用率較去年同期 100% 低外，今年原油價格較去年同期走弱，也是主要因素。