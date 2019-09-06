餘額寶資產規模暴減40%！痛失全球第一貨幣基金寶座

受到全球無風險利率下行、同業競爭、人民幣貶值的三方壓力之下，中國知名貨幣型基金「餘額寶」已失去了全球第一的寶座，資產規模與去年相比是暴減了 40%，約當流失了 7000 萬人民幣。

據天弘餘額寶貨幣市場基金公告，截至最新 Q2 為止，該基金資產規模為人民幣 1.03 兆元，與去年 Q1 數據人民幣 1.7 兆元相比，約流失了 7000 萬人民幣之多，跌至全球貨幣型基金第三名，輸給了摩根大通、富達旗下之貨幣型基金。

黑：餘額寶資產規模 紅：摩根大通政府貨幣基金資產規模 藍：富達政府貨幣基金資產規模 圖片：Bloomberg

雖然自 2017 年起，為防止基金規模成長過快，天弘基金曾陸續推出多項措施，包括調低個人持有額度上限、設定個人交易帳戶單日購買額度上限、餘額寶的單日申購總量等舉措，但部分限制措施今年已經取消，餘額寶規模卻並未出現反彈。

中信證券固收研究主管明明對此表示，去年以來，流動性維持寬鬆，貨幣型基金的殖利率隨著貨幣市場利率下降比較多，而銀行理財殖利率相對較高，這直接削弱了貨幣型基金的吸引力。

餘額寶報酬下滑的主因是？

隨著近年人民幣債券利率下行，主要投資於短期中國公債、同業存單、政策性金融債的餘額寶，年化殖利率過去一年來基本低於 3%、甚至低於銀行的理財商品收益；而此前 2014 年餘額寶是可以繳出 6.7% 的年化殖利率報酬。

據《彭博社》數據顯示，2018 年以來，中國一年期公債殖利率下降了約 100 個基點至 2.63%，3 個月 AAA 評級同業存單的殖利率則下降逾 200 個基點至 2.8% 附近，這也是拖累餘額寶報酬率不佳的直接原因。

中信證券固收研究主管明明、西南證券宏觀固收研究負責人楊業偉均認為，考慮到流動性未來仍然會維持合理充裕，未來中國貨幣型基金的收益，估計仍會維持偏低水平。

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